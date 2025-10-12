США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном

  • Новость часаЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    15 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    61 комментарий
    12 октября 2025, 19:30 • В мире

    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном

    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном
    @ Sajjad/XinHua/Global Look Press

    Афганистан и Пакистан заявили об окончании активной фазы боевых действий друг против друга. Также стороны озвучили взаимные обвинения в укрывательстве боевиков. Тем не менее на их общей границе по-прежнему сосредоточено большое количество военных и техники, а переходы закрыты. Кто и почему может стоять за резким обострением в регионе и каков расклад у участников конфликта?

    Эскалация между Афганистаном и Пакистаном началась в четверг, когда пакистанский БПЛА совершил налет на Кабул, уничтожив бронированный внедорожник, в котором находились эмир пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его соратники Сайфулла Мехсуд и Халид Мехсуд.

    Спустя несколько часов истребители ВВС Пакистана нанесли удар по востоку Афганистана, атаковав рынок «Моргха» в уезде Бармаль провинции Пактика. В результате авианалета обошлось без жертв, однако были полностью разрушены около 10 магазинов, а еще несколько загорелись, сообщает РИА «Новости».

    Почти сразу начались перестрелки на протяжении всей границы двух стран со взаимным уничтожением пунктов безопасности. Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудары по пакистанскому городу Лахор и местам базирования БПЛА. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части города были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхнули пожары.

    По сообщениям афганских СМИ, были также атакованы и объекты на территории Пакистана, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*»*. В Кабуле заверили, что в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва созданы новые центры подготовки боевиков.

    По данным Кабула, в ходе ночной пограничной операции были убиты 58 пакистанских солдат. Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганские силы захватили 25 позиций пакистанской армии. Афганистан разместил танки и тяжелое вооружение в нескольких районах провинции Кунар.

    Пакистанцы же вели огонь из орудий и артиллерии, а государственные СМИ сообщили, что было захвачено 19 афганских пограничных постов. Исламабад направил на пограничный переход Торкхам дополнительные военизированные подразделения. Также пакистанские войска применили тяжелое вооружение в районе Тираха в округе Хайбер и в афганской провинции Нангархар, пишет Al Jazeera.

    Позднее в Исламабаде заявили об убийстве «более 200 талибов» и других боевиков. «Ущерб инфраструктуре «Талибана», лагерей, штаб-квартир и сетей поддержки террористов обширен по всей границе», – заявили в Минобороны Пакистана. В свою очередь, министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании «операции возмездия» против Пакистана. «Талибан» сообщил, что атаки были остановлены по просьбе Катара и Саудовской Аравии.

    Как пишет Global Military, вооруженные силы Афганистана представляют собой довольно крупную, но неорганизованную силу, мало подходящую для ведения общевойскового боя. Кроме того, это неядерное государство, не имеющее также и соответствующих средств доставки.

    У Пакистана же профессиональная, хорошо структурированная и многочисленная армия, имеющая обширный боевой опыт, в том числе в контртеррористических операциях. Также в распоряжении Исламабада современные военно-воздушные силы со значительным парком истребителей четвертого поколения – F-16, J-10C, JF-17 и передовыми боеприпасами.

    Кроме того, Пакистан – ядерная держава, имеющая около 170 боеголовок и триаду средств доставки – воздушных, наземных и морских, что составляет основу стратегического сдерживания. Военный бюджет Афганистана составляет около 200 млн долларов, тогда как пакистанский измеряется миллиардами.

    Вместе с тем в условиях асимметричного конфликта у Афганистана может быть преимущество ввиду десятилетий опыта успешной партизанской войны. «Пакистан сталкивается со значительными внутренними угрозами и имеет большой опыт борьбы с повстанцами, но будет испытывать трудности в статусе оккупационной силы в Афганистане», – отмечается в статье.

    «Причинами эскалации являются неприятие властями Пакистана режима талибов, а также спор за так называемую линию Дюранда – никак не обозначенную границу между двумя странами длиной больше 2,5 тыс. км. Там идет постоянное движение грузов, провозятся наркотики, оружие. Исламабад хочет установить контроль над ней, чему сопротивляется Кабул», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Подобные обострения происходят довольно регулярно на протяжении последних 40 лет. Но в этот раз, думаю, деэскалация будет достигнута сравнительно быстро. «Талибан» планомерно улучшает отношения со всеми соседями по периметру, а также ведет диалоги с Москвой, Пекином, государствами Центральной Азии. У талибов в приоритете внутренняя политика. Потому вряд ли они будут заинтересованы в продолжительном противостоянии», – указал аналитик.

    «На мой взгляд, за эскалацией между Афганистаном и Пакистаном стоят США. В последние месяцы мы видим резкое сближение Исламабада и Вашингтона. В июне глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с главнокомандующим пакистанскими вооруженными силами Асимом Муниром, затем визит в Пакистан совершил Майкл Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM)», – считает военный историк Юрий Кнутов.

    «Думаю, Вашингтон и Исламабад могли договориться инициировать эскалацию на афгано-пакистанской границе, вывести талибов на ответные действия, чтобы оказывать давление на Кабул в интересах США. Искомая причина состоит в желании американской стороны вернуть под свой контроль авиабазу Баграм, о чем прямо говорил глава Белого дома Дональд Трамп во время визита в Великобританию», – напомнил спикер.

    По его словам, этот объект имеет стратегически важное значение для США, поскольку американская сторона, базируясь там, могла бы вести гибридные операции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с целью дестабилизации Китая. «Но пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид говорил, что афганцы «прогнали американцев из Исламского эмирата и не согласятся на их присутствие». Теперь Трамп перешел к плану «Б», – считает собеседник.

    «Что касается военной составляющей, то

    Пакистан на несколько голов выше Афганистана практически во всем, начиная с шестикратного демографического превосходства

    и, соответственно, примерно такого же преимущества в мобилизационных резервах – около пяти миллионов против нескольких десятков миллионов», – пояснил Юрий Кнутов.

    «Если говорить детально, то у Афганистана примерно 10 военных самолетов, а у Пакистана больше тысячи, из которых около сотни – ударных. Похожее многократное преимущество у Исламабада в вертолетах, БПЛА, танках и артиллерии. Афганские силы более-менее приближены к пакистанским только в численности бронированных машин: пять тысяч против примерно 15 тысяч» – продолжил собеседник.

    «Более того, у Пакистана, как у страны, имеющей выход к Мировому океану, на вооружении стоит довольно широкая линейка морской военной техники: фрегаты, корветы, патрульные катера, противоминные корабли и даже восемь подводных лодок. Ничего этого у Афганистана нет, как, собственно, и доступа к большой воде», – напомнил спикер.

    «К тому же вся имеющаяся в распоряжении талибов техника нуждается в запчастях, которых у них нет, и обученного персонала обслуживания. Кроме того, в Афганистане сейчас почти не осталось людей, умеющих на должном уровне управлять оставшимся от американцев вооружением. Таким образом, основное вооружение талибов – это различные автоматы, пулеметы и гранатометы», – указал эксперт.

    «Что касается военной логистики, то в распоряжении Кабула около 60 аэропортов, тогда как у Исламабада примерно в два раза больше. И тут мы подходим к единственному условному преимуществу Афганистана – больший процент территории страны занимает горный рельеф, потому Пакистану будет крайне трудно взять под контроль партизанскую войну», – отметил он.

    «Кроме того, в самом Пакистане действуют такие группировки, как «Техрик-и-Талибан Пакистан», «Армия освобождения Белуджистана» и другие радикальные исламисты, выступающие против нынешнего правительства. В случае разрастания конфликта Кабул будет их руками проводить теракты и диверсии на пакистанской территории», – спрогнозировал он.

    «Обе стороны это понимают, поэтому, уверен, они не допустят такого сценария. Вероятное всего, Кабул договорится с Исламабадом вести ситуацию к деэскалации. Трамп же, видя, к чему идет дело, может воспользоваться происходящим, организовать встречу афганских и пакистанских делегаций для подписания мирного договора и записать на свой счет якобы еще один урегулированный конфликт», – резюмировал Кнутов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину
    Министр Чечни упрекнул ЦБ в связи с голосованием по 500-рублевой купюре
    Эстония решила отказаться от использования проходящей через Россию дороги
    Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно
    Британский психолог: Счастливые люди не стремятся стать богатыми
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство
    В Госдуме предложили сделать медиацию обязательной при разводе

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном

    Афганистан и Пакистан заявили об окончании активной фазы боевых действий друг против друга. Также стороны озвучили взаимные обвинения в укрывательстве боевиков. Тем не менее на их общей границе по-прежнему сосредоточено большое количество военных и техники, а переходы закрыты. Кто и почему может стоять за резким обострением в регионе и каков расклад у участников конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации