США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном

Эскалация между Афганистаном и Пакистаном началась в четверг, когда пакистанский БПЛА совершил налет на Кабул, уничтожив бронированный внедорожник, в котором находились эмир пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его соратники Сайфулла Мехсуд и Халид Мехсуд.

Спустя несколько часов истребители ВВС Пакистана нанесли удар по востоку Афганистана, атаковав рынок «Моргха» в уезде Бармаль провинции Пактика. В результате авианалета обошлось без жертв, однако были полностью разрушены около 10 магазинов, а еще несколько загорелись, сообщает РИА «Новости».

Почти сразу начались перестрелки на протяжении всей границы двух стран со взаимным уничтожением пунктов безопасности. Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудары по пакистанскому городу Лахор и местам базирования БПЛА. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части города были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхнули пожары.

По сообщениям афганских СМИ, были также атакованы и объекты на территории Пакистана, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*»*. В Кабуле заверили, что в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва созданы новые центры подготовки боевиков.

По данным Кабула, в ходе ночной пограничной операции были убиты 58 пакистанских солдат. Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганские силы захватили 25 позиций пакистанской армии. Афганистан разместил танки и тяжелое вооружение в нескольких районах провинции Кунар.

Пакистанцы же вели огонь из орудий и артиллерии, а государственные СМИ сообщили, что было захвачено 19 афганских пограничных постов. Исламабад направил на пограничный переход Торкхам дополнительные военизированные подразделения. Также пакистанские войска применили тяжелое вооружение в районе Тираха в округе Хайбер и в афганской провинции Нангархар, пишет Al Jazeera.

Позднее в Исламабаде заявили об убийстве «более 200 талибов» и других боевиков. «Ущерб инфраструктуре «Талибана», лагерей, штаб-квартир и сетей поддержки террористов обширен по всей границе», – заявили в Минобороны Пакистана. В свою очередь, министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании «операции возмездия» против Пакистана. «Талибан» сообщил, что атаки были остановлены по просьбе Катара и Саудовской Аравии.

Как пишет Global Military, вооруженные силы Афганистана представляют собой довольно крупную, но неорганизованную силу, мало подходящую для ведения общевойскового боя. Кроме того, это неядерное государство, не имеющее также и соответствующих средств доставки.

У Пакистана же профессиональная, хорошо структурированная и многочисленная армия, имеющая обширный боевой опыт, в том числе в контртеррористических операциях. Также в распоряжении Исламабада современные военно-воздушные силы со значительным парком истребителей четвертого поколения – F-16, J-10C, JF-17 и передовыми боеприпасами.

Кроме того, Пакистан – ядерная держава, имеющая около 170 боеголовок и триаду средств доставки – воздушных, наземных и морских, что составляет основу стратегического сдерживания. Военный бюджет Афганистана составляет около 200 млн долларов, тогда как пакистанский измеряется миллиардами.

Вместе с тем в условиях асимметричного конфликта у Афганистана может быть преимущество ввиду десятилетий опыта успешной партизанской войны. «Пакистан сталкивается со значительными внутренними угрозами и имеет большой опыт борьбы с повстанцами, но будет испытывать трудности в статусе оккупационной силы в Афганистане», – отмечается в статье.

«Причинами эскалации являются неприятие властями Пакистана режима талибов, а также спор за так называемую линию Дюранда – никак не обозначенную границу между двумя странами длиной больше 2,5 тыс. км. Там идет постоянное движение грузов, провозятся наркотики, оружие. Исламабад хочет установить контроль над ней, чему сопротивляется Кабул», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Подобные обострения происходят довольно регулярно на протяжении последних 40 лет. Но в этот раз, думаю, деэскалация будет достигнута сравнительно быстро. «Талибан» планомерно улучшает отношения со всеми соседями по периметру, а также ведет диалоги с Москвой, Пекином, государствами Центральной Азии. У талибов в приоритете внутренняя политика. Потому вряд ли они будут заинтересованы в продолжительном противостоянии», – указал аналитик.

«На мой взгляд, за эскалацией между Афганистаном и Пакистаном стоят США. В последние месяцы мы видим резкое сближение Исламабада и Вашингтона. В июне глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с главнокомандующим пакистанскими вооруженными силами Асимом Муниром, затем визит в Пакистан совершил Майкл Курилла, глава Центрального командования США (CENTCOM)», – считает военный историк Юрий Кнутов.

«Думаю, Вашингтон и Исламабад могли договориться инициировать эскалацию на афгано-пакистанской границе, вывести талибов на ответные действия, чтобы оказывать давление на Кабул в интересах США. Искомая причина состоит в желании американской стороны вернуть под свой контроль авиабазу Баграм, о чем прямо говорил глава Белого дома Дональд Трамп во время визита в Великобританию», – напомнил спикер.

По его словам, этот объект имеет стратегически важное значение для США, поскольку американская сторона, базируясь там, могла бы вести гибридные операции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с целью дестабилизации Китая. «Но пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид говорил, что афганцы «прогнали американцев из Исламского эмирата и не согласятся на их присутствие». Теперь Трамп перешел к плану «Б», – считает собеседник.

«Что касается военной составляющей, то

Пакистан на несколько голов выше Афганистана практически во всем, начиная с шестикратного демографического превосходства

и, соответственно, примерно такого же преимущества в мобилизационных резервах – около пяти миллионов против нескольких десятков миллионов», – пояснил Юрий Кнутов.

«Если говорить детально, то у Афганистана примерно 10 военных самолетов, а у Пакистана больше тысячи, из которых около сотни – ударных. Похожее многократное преимущество у Исламабада в вертолетах, БПЛА, танках и артиллерии. Афганские силы более-менее приближены к пакистанским только в численности бронированных машин: пять тысяч против примерно 15 тысяч» – продолжил собеседник.

«Более того, у Пакистана, как у страны, имеющей выход к Мировому океану, на вооружении стоит довольно широкая линейка морской военной техники: фрегаты, корветы, патрульные катера, противоминные корабли и даже восемь подводных лодок. Ничего этого у Афганистана нет, как, собственно, и доступа к большой воде», – напомнил спикер.

«К тому же вся имеющаяся в распоряжении талибов техника нуждается в запчастях, которых у них нет, и обученного персонала обслуживания. Кроме того, в Афганистане сейчас почти не осталось людей, умеющих на должном уровне управлять оставшимся от американцев вооружением. Таким образом, основное вооружение талибов – это различные автоматы, пулеметы и гранатометы», – указал эксперт.

«Что касается военной логистики, то в распоряжении Кабула около 60 аэропортов, тогда как у Исламабада примерно в два раза больше. И тут мы подходим к единственному условному преимуществу Афганистана – больший процент территории страны занимает горный рельеф, потому Пакистану будет крайне трудно взять под контроль партизанскую войну», – отметил он.

«Кроме того, в самом Пакистане действуют такие группировки, как «Техрик-и-Талибан Пакистан», «Армия освобождения Белуджистана» и другие радикальные исламисты, выступающие против нынешнего правительства. В случае разрастания конфликта Кабул будет их руками проводить теракты и диверсии на пакистанской территории», – спрогнозировал он.

«Обе стороны это понимают, поэтому, уверен, они не допустят такого сценария. Вероятное всего, Кабул договорится с Исламабадом вести ситуацию к деэскалации. Трамп же, видя, к чему идет дело, может воспользоваться происходящим, организовать встречу афганских и пакистанских делегаций для подписания мирного договора и записать на свой счет якобы еще один урегулированный конфликт», – резюмировал Кнутов.