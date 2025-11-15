Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев

Эта история насчитывает уже почти пять лет. В 2021-м, когда «Талибан» пришел к власти в Афганистане, правительство ФРГ обещало вывезти афганцев, работавших на бундесвер и иные немецкие организации во время присутствия в стране коалиции НАТО. На этом основании сотни граждан Афганистана в настоящее время подают иски в немецкие суды, которые их удовлетворяют.

Алгоритм такой: сначала афганцы пробираются в соседний Пакистан и обращаются в местное германское посольство – и уже через него выходят на связь с судами. В итоге на протяжении 2022-24 годов в Германию из Пакистана за госсчет завезли большое количество этих беженцев.

Например, 20 апреля 2025 года в Лейпциг правительственным рейсом доставили 138 афганцев. Тогдашний министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла: страна обязана принять еще как минимум 2,6 тыс. человек из Афганистана: то есть еще 16 таких самолетов. К слову сказать, за три с лишним года правления кабинета Олафа Шольца программа по приему афганцев обошлась Германии в 150 млн евро. Это при том, что население страны в массе своей относится к данным гостям резко негативно.

Нежелание немцев принимать этих беглецов вполне понятно. По статистике с 2015 года мигранты совершили в Германии более 2,8 млн преступлений. Преступники – в основном сирийцы, иракцы и афганцы. Председатель Союза полицейских Германии Райнер Вендт сообщил, что 40% немцев чувствуют себя небезопасно в общественных местах, боятся ходить на ярмарки и спускаться в метро.

Только за последние полтора года афганцы совершили в ФРГ три резонансных преступления. Так, в мае 2024-го исламист Сулейман Атаи напал с ножом на участников митинга правой популистской организации Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) в городе Мангейме – и прежде чем его обезвредили, ранил шестерых человек и убил полицейского. В январе 2025-го имел место теракт в Ашаффенбурге: афганец Эманулл Омарзаи напал с ножом на группу воспитанников детского сада. В феврале афганец Фархад Нури въехал на автомобиле в толпу демонстрантов в Мюнхене.

Всего за последние пять лет ФРГ по программе защиты бывших помощников бундесвера завезла к себе 36,4 тыс. афганцев. Однако оказалось, что среди них всего 4 тыс. сотрудников, непосредственно работавших на бундесвер в Афганистане: тех, кого и обязалась защитить Германия.

То есть лишь каждый восьмой. Остальные – «члены семей», «люди, чья личность не была установлена» и просто непонятно кто. Более того, выяснилось, что среди этих «беженцев» немало лиц с дурной репутацией и поддельными документами. Списки афганцев, которые могут перебраться в Германию, формировали разные мутные НКО. Счастливцы ехали в германское посольство в Пакистане, проходили бюрократические круги ада – и отправлялись в ФРГ.

Отчитываться перед властями о том, кто и почему оказался в списках переселенцев, НКО не обязали. Свою роль в этом беспорядке сыграли МИД Германии и его тогдашняя глава Анналена Бербок, призывавшие не обращать внимание на формальности в тех случаях, если документы мигрантов вызывали вопросы. В итоге пассажирами рейсов Пакистан – Германия нередко оказывались исламисты и другие сомнительные личности.

Встречались и просто смешные случаи: например, семилетняя девочка, у которой по документам оказалось трое детей. Как-то двое беженцев предъявили поддельное свидетельство о браке, но власти удовлетворились «коллекцией фотографий, демонстрирующих брачные отношения». У другой семьи из девяти человек оказалось неладно со свидетельствами о рождении: даты «были внесены афганскими властями произвольно». Но и это не послужило поводом для отказа.

Власти не пожелали прислушаться даже к недовольству органов правопорядка. Когда 6 марта в Германию прибыл очередной рейс со 132 афганцами, у германской полиции лопнуло терпение. Полицейский профсоюз обратился с письмом к канцлеру Шольцу, требуя остановить программу приема подозрительных афганцев.

«Граждане Афганистана часто предъявляют поддельные или фальсифицированные бумаги, чтобы получить необходимые документы для въезда. Но, несмотря на то что личность путешествующих не устанавливается, власти выдают им необходимую визу»,

– пожаловались в профсоюзе.

В ответ Бербок заявила, что возвращать беженцев в Афганистан невозможно, так как у ФРГ нет дипломатических отношений с главенствующим в стране «исламистским террористическим режимом» «Талибана». Однако это ложь – потому что Афганистан все еще имеет дипломатическое представительство в Германии.

На данный момент 11 тыс. афганцев, проживающих в ФРГ, подлежат депортации. Новый канцлер Мерц пообещал, что он выдворит их, а заодно прекратит прием других афганцев. В программе правящей коалиции появился следующий пункт: «Мы прекратим все добровольные программы приема мигрантов, например, из Афганистана, и не будем создавать новых».

Сначала казалось, что правительство выполняет свои обещания. В июле Германия депортировала 81 афганского преступника: на борту самолета собрали отъявленных насильников, убийц и наркоторговцев. При этом выяснилось, что по решению административного суда ФРГ каждому их депортированных полагается примерно 1 тыс. евро, чтобы те могли «удовлетворить свои основные потребности».

Сами высланные афганцы по прилете пообещали, что через некоторое время обязательно вернутся в Германию.

В сентябре 210 граждан Афганистана, пожелавших остаться анонимными, отправили коллективное письмо канцлеру Мерцу. Эти люди жалуются, что из-за нового немецкого правительства они застряли в Пакистане, а затем оказались и вовсе депортированы на родину, где их жизнь «постоянно находится под угрозой». Пострадавшие слезно просили Мерца начать срочную «выдачу виз» и безотлагательное «переселение в Германию».

В поддержку просителей выступила партия «Зеленые», с точки зрения которых промедление подорвет репутацию Германии в вопросах мира и гуманитарной помощи. А вот сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель иного мнения: «Переселение афганцев в Германию должно быть немедленно прекращено». Новый глава немецкого МВД Александр Дорбриндт поставил условие: должно быть известно, «кто приезжает, почему он это делает и правомерно ли разрешение на въезд».

Чтобы отделаться от нежелательных гостей, германское МВД выдумало «выгодную» сделку: объявлено, что за отказ от прибытия в ФРГ беженцы получат 6,5 тыс. евро, жилье и питание на первые три месяца в любой стране. Однако это предложение было встречно, мягко говоря без энтузиазма: беглецы требуют не денег или еды, а безопасности. На родине ничего хорошего за сотрудничество с оккупантами их не ждет, въезд в другую страну затруднителен. А стартового капитала от ФРГ не хватит, чтобы «начать новую жизнь».

Ева Бейер, представитель организации по оказанию помощи беженцам, считает, что 6,5 тыс. евро даже не покроют расходов, которые афганцы взяли на себя, чтобы перебраться в Пакистан. «Многие из этих афганцев продали все, что у них было – за такую сумму они теперь не получат новый дом», – плачется Бейер.

А пока идут эти споры, беглецы продолжают просачиваться в ФРГ. Так, в начале ноября в аэропорт в Ганновере прибыли семь семей: в общей сложности 31 человек. Тремя предыдущими рейсами прилетели, соответственно, 47, 28 и 14 афганцев. «Афганцев снова переправляют из Пакистана в Германию, Мерц не сдерживает ни одного из своих обещаний», – возмущается Алис Вайдель.

11 ноября в аэропорту Ганновера приземлился уже пятый с начала сентября самолет с афганцами, доставивший две семьи общим числом в 11 человек. Известна биография одной из этих одиннадцати – женщина была сотрудницей созданного коалицией НАТО в Афганистане «Управления национальной безопасности», позже распущенного талибами. Примечательно, что и само правительство Пакистана хотело бы избавиться от этих беглецов. В ходе переговоров министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль смог договориться о прекращении депортаций – но только до конца года. Так что Германии придется терпеть все новых афганских беженцев, которых она сама же к себе привозит.