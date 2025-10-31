  • Новость часаКрымский мост закрыли для электромобилей и гибридных авто
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
    В Нижнем Новгороде пропали шестеро детей
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 14:58 • В мире

    Ограбление Лувра разворачивает миграционную политику Франции

    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Валерия Вербинина

    Французский парламент принял решение, которое от него никто не ожидал – резолюцию о денонсации соглашений с Алжиром от 1968 года. Еще более удивительным является тот факт, что впервые парламент одобрил документ, предложенный партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Какое значение имеют эти соглашения для всей Европы – и как с этой политической сенсацией может быть связана сенсация криминальная, ограбление Лувра?

    185 голосов против 184: так на заседании 30 октября в Национальном собрании Франции была принята резолюция о денонсации французско-алжирских соглашений 1968 года, которые предоставляют выходцам из бывшей колонии особый миграционный статус. К примеру, согласно условиям этих соглашений алжирцам не нужна отдельная виза. А если они пожелают остаться во Франции дольше трех месяцев, и им проще получить вид на жительство.

    Сами соглашения были заключены через несколько лет после завершения кровопролитной войны с Алжиром (1954-1962), в ходе которой последний вырвал себе независимость. Соглашения были вроде как призваны облегчить возвращение в метрополию французов европейского происхождения, которые успели пожить в Алжире долгое время (иногда на протяжении нескольких поколений), обзавелись там собственностью и т.д. После независимости Алжира эти люди оказались с юридической точки зрения за границей, не говоря уже об угрозе лишения имущества (и не только его), так как теперь никто не мог защитить права тех, кого в Алжире объявили колонизаторами.

    Об истинном отношении обычного населения метрополии к этим своим бывшим согражданам говорит расхожая кличка «черноногие» (pieds-noirs), которую никак не назовешь комплиментарной. Сейчас уже не скрывают, что было настоящим смыслом соглашений: они «стали ответом на потребность французской экономики, которая тогда находилась на крутом подъеме, в рабочей силе», пишет «Юманите».

    А так как Алжир не смог предоставить своим гражданам достойный уровень жизни, к проклятым колонизаторам во Францию потянулись и обычные алжирцы. Если в начале 60-х их было всего 350 тысяч, сейчас их стало уже (по разным подсчетам) минимум от 2,7 млн до 5 млн, причем 5 лет назад глава Алжира называл цифру «более 6 миллионов».

    Но дело не только в цифрах, а в том, что источники предпочитают туманно называть «трудной интеграцией». Здесь и непонятные источники доходов (38,9% старше 13 лет не учатся и не работают, при этом почти половина выходцев из Алжира занимает социальное жилье), и криминальная составляющая. Количество заключенных алжирцев превышает число всех остальных иностранцев из стран ЕС в этой категории, вместе взятых.

    Соглашения 1968 года давно стали мишенью для правых партий, потому что их реализация привела к бесконтрольной миграции, росту преступности и появлению гетто. Приезжие заводят в местах поселений свои обычаи и зачастую не желают соблюдать законы Франции.

    Несмотря на то, что отношения между Францией и Алжиром последние годы колеблются между плохими и очень плохими, французские власти так и не решились отменить соглашения – возможно, считая их своим козырем или, если угодно, средством для давления на алжирский режим. Отмени их, и останешься без козырей. Поэтому случившееся никак нельзя назвать для макронистов приятным сюрпризом. Тем более что накануне министр связей с парламентом (есть во Франции и такой) Лоран Панифу рассуждал о том, что «Париж ничего не выиграет, усугубляя кризис в отношениях с Алжиром».

    Однако особое значение свершившееся голосование имеет для партии Марин Ле Пен и Жордана Барделла «Национальное объединение». Дело в том, что проект резолюции принадлежит именно ей. Раньше любые предложения Марин Ле Пен отвергались или блокировались парламентом, но именно эта резолюция стала первым документом, который был одобрен большинством – каким бы хрупким оно ни было.

    Судя по всему, никто не был готов к тому, что и на этот раз у партии что-то пройдет. Французские провластные СМИ так растерялись, что выдали материалы с тезисами, противоречащими друг другу. Мол, случилось нечто невероятное, «удар молнии». В то же время, оказывается, ничего особенного не случилось, потому что резолюция имеет только «символическое» значение, а для отмены соглашений 1968 года нужен полноценный закон.

    Все это признаки того, что во французской политике произошел серьезный сдвиг, маркером которого и стало принятие этой резолюции, отсюда и все нервные рассуждения об «ударе молнии».

    Как водится, сразу после принятия резолюции проигравшие стали искать виновников – и немедленно нашли. Оказывается, во всем виноваты отсутствовавшие депутаты, которые манкировали своими обязанностями и не оказались в зале в момент голосования.

    Но больше всех виноват бывший премьер Габриэль Атталь. Именно на него указала обличительным перстом в соцсетях глава фракции экологистов Сирьель Шатлен. «Голос, которого нам не хватило, чтобы противостоять Национальному объединению, это голос Габриэля Атталя», – заявила она.

    «Где были макронисты?» – возмущался глава социалистов Оливье Фор, который, как и остальные представители левого лагеря, голосовал против резолюции. Стоит отметить, что сам Атталь не так давно призывал к денонсации соглашений, но в то же время и речи не могло быть о том, чтобы его партия поддержала предложение партии Марин Ле Пен.

    Сама Марин Ле Пен назвала этот день «историческим» и заметила, что правительство должно будет учитывать результаты голосования. Депутат Сильвен Берриос, голосовавший за резолюцию, заявил, что его партия («Горизонты», возглавляемая бывшим премьером Эдуаром Филиппом) также требует денонсации соглашений. Что касается значения резолюции, то он считает ее «мандатом, который выдан правительству для того, чтобы оно сделало свое дело».

    Любопытно отметить, что за голосовали 26 представителей республиканцев, 17 депутатов от партии «Горизонты» и 3 депутата внеблоковой группы LIOT (что расшифровывается как «Свобода, независимость, заморские территории»; это депутаты департаментов Франции за пределами Европы). Две партии – «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Союз правых сил» Эрика Сьотти выступили «за» в полном составе, единым фронтом.

    Но гораздо интереснее цифр скрытая мотивация, которая двигала голосовавшими. Пусть победа была одержана большинством в один голос, но должна же быть причина, почему она случилась именно сейчас? Ведь в последние дни вроде бы не происходило ничего особенного, связанного с Алжиром в отрицательном плане?

    Вроде бы да, но есть одно исключение. Им стало сенсационное ограбление Лувра средь бела дня. За 7 минут были украдены уникальные исторические драгоценности стоимостью в 88 млн евро.

    Когда начались аресты подозреваемых, стало известно, что в деле замешаны мигранты, в том числе как минимум один гражданин Алжира. Его  взяли прямо в аэропорту: он собирался лететь на родину, купив билет лишь в один конец.

    И когда глава партии «Реконкиста» Эрик Земмур публично заявил, что «мигранты обворовали французскую цивилизацию», попутно припомнив и другие громкие преступления алжирцев на территории страны (зверское убийство 12-летней Лолы Давье, изнасилования, торговлю наркотиками и т.д.), он лишь сказал вслух то, о чем думают многие, но из политкорректности предпочитают не говорить. А именно – алжирцы ограбили национальное достояние Франции. Унизили великую французскую культуру. Возможно, все это стало последней каплей для депутатов, и они решили положить конец присутствию алжирцев во Франции.

    Да, голосование не имеет законодательной силы. По закону резолюция является документом, «посредством которого Национальное собрание выносит мнение по определенному вопросу». И все же, хотя проправительственные СМИ пытаются доказывать, что «только правительство обладает компетенцией определять внешнюю политику Франции», игнорировать это мнение уже не удастся.

    А что касается того, как оно было принято, то история может подтвердить, что самые важные решения во французском парламенте не в первый раз принимаются с минимальным перевесом. К примеру, 30 января 1875 года, после проигранной войны с Германией, падения Наполеона III и разгрома Парижской коммуны, когда депутатам предстояло решить вопрос, чем отныне должна быть Франция – монархией или республикой – решение о республике было тоже принято большинством в один голос. Хотя сами французы сейчас предпочитают об этом лишний раз не упоминать.

    Главное
    Российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Глава Пентагона назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов
    Премьер Грузии обвинил правительство Германии во лжи
    Латвия вышла из конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    НАСА заверило Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Ограбление Лувра разворачивает миграционную политику Франции

    Французский парламент принял решение, которое от него никто не ожидал – резолюцию о денонсации соглашений с Алжиром от 1968 года. Еще более удивительным является тот факт, что впервые парламент одобрил документ, предложенный партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Какое значение имеют эти соглашения для всей Европы – и как с этой политической сенсацией может быть связана сенсация криминальная, ограбление Лувра? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

