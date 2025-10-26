Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Le Figaro: Полиция задержала в Париже двух подозреваемых в краже из Лувра

Tекст: Вера Басилая

Полиция Франции задержала двух человек, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Один из задержанных был схвачен в международном аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль в Париже во время попытки покинуть Францию и направиться в Алжир. передает ТАСС.

Второго подозреваемого оперативники нашли и задержали в департаменте Сен-Сен-Дени на севере французской столицы.

По данным газеты Le Figaro, полицейские продолжают разыскивать еще двух причастных к преступлению, а также восемь предметов искусства, похищенных из музея.

Ранее часть драгоценностей Лувра передана под надзор Центробанка Франции. Полиция опубликовала кадры побега грабителей из Лувра.

Следствие нашло ДНК злоумышленников на экспонатах музея.

Французские правоохранители обнаружили рядом с Лувром инструменты грабителей и желтый жилет.

Ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро.