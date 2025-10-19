Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Полиция обнаружила улики после ограбления Лувра в Париже
Французские правоохранители нашли рядом с Лувром инструменты и предметы, которыми пользовались преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.
Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями Лувра неподалеку от места преступления, сообщает Parisien, передает РИА «Новости». По данным издания, оперативники нашли на месте две «болгарки», паяльную лампу, канистру с бензином, перчатки, рацию и одеяло, использованные во время ограбления.
В публикации уточняется: «В ходе оперативного вмешательства полиция обнаружила на месте происшествия две «болгарки», паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло... Поодаль был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега».
Полиция считает, что желтый жилет был частью тщательно подготовленного плана, позволившего преступникам проникнуть в музей, не вызвав подозрений у охраны. Сейчас эксперты изучают найденные предметы на наличие следов, которые помогут установить личности злоумышленников. Расследование продолжается, подробности о размере ущерба пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже найдено еще одно ювелирное украшение, похищенное в воскресенье утром из Лувра.
Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.
Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины.
Сообщалось, что корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.