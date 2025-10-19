Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.3 комментария
Сломанную корону супруги Наполеона III нашли близ Лувра после ограбления
Корона императрицы Евгении де Монтихо, похищенная из Лувра, была обнаружена поврежденной вблизи музея после совершенного ограбления, пишет издание Parisien.
Сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III – императрицы Евгении де Монтихо – была найдена рядом с Лувром после недавнего ограбления, передает РИА «Новости». Издание Parisien уточнило, что речь идет об одной из похищенных драгоценностей, которую обнаружили неподалеку от музея. По предварительной информации, найденная реликвия действительно принадлежала императрице Евгении, однако она оказалась сломанной.
В связи с произошедшим Лувр объявил о закрытии музея в воскресенье, чтобы провести необходимые следственные действия и оценку ущерба. Прокуратура Парижа также приступила к расследованию инцидента, квалифицировав произошедшее как организованное ограбление и сговор с целью совершения преступления.
Правоохранительные органы продолжают работу на месте, уточняя обстоятельства ограбления и масштабы нанесенного музею ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Parisien опубликовало список предметов, похищенных из Лувра. Преступники похитили украшения, принадлежавшие Наполеону.