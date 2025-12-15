Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.0 комментариев
Депутат Дорожкин из Тольятти лишился партийных должностей в «Единой России»
Ревенко: Тольяттинского депутата Дорожкина лишили партийных должностей в ЕР
Депутата тольяттинской гордумы Александра Дорожкина лишили партийных должностей после того, как его жена похвасталась в соцсетях роскошной поездкой в Чили для родов.
Решение о лишении всех партийных должностей депутата тольяттинской гордумы Александра Дорожкина было принято в самарском отделении «Единой России», сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале. Поводом послужили публикации супруги депутата о поездке в Чили.
Супруга Дорожкина в соцсетях рассказывала о перелете первым классом и выборе иностранного паспорта для будущего ребенка, не упоминая российский. По словам Ревенко, самарские однопартийцы создали рабочую группу для разбирательства во всех деталях произошедшего.
«Такое поведение не просто недопустимо, оно отвратительно!» – заявил Ревенко. Он назвал поведение семьи депутата труднообъяснимым, пока «вся страна работает на Победу» и бойцы проявляют героизм на фронте.
Депутат Госдумы предложил Дорожкину самому покинуть ряды партии и сложить мандат. Ревенко добавил, что в самарском отделении «Единой России» и в Тольятти есть много достойных людей на эту должность.
