Зеленский заявил о совместном движении Украины и Молдавии в ЕС

Зеленский: Украина и Молдавия должны двигаться в ЕС вместе

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил о важности совместного движения Украины и Молдавии в Европейский союз, передает Lenta.ru.

По словам Зеленского, Украина выполнила необходимые условия для открытия первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС. Он обратил внимание, что любые искусственные задержки или разделения нанесут вред самому европейскому пространству.

Зеленский подчеркнул: «Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе». Он также выразил уверенность, что интеграция двух стран будет благоприятна для Европы и ускорит процесс их вступления в Евросоюз.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию и премьера Виктора Орбана за блокирование решений Евросоюза, что, по его словам, мешает вступлению Украины в ЕС.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в ЕС открытием фронта против России.