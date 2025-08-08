Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Зеленский: Украина и Молдавия должны двигаться в ЕС вместе
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о важности совместного движения Украины и Молдавии в Европейский союз.
Зеленский заявил о важности совместного движения Украины и Молдавии в Европейский союз, передает Lenta.ru.
По словам Зеленского, Украина выполнила необходимые условия для открытия первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС. Он обратил внимание, что любые искусственные задержки или разделения нанесут вред самому европейскому пространству.
Зеленский подчеркнул: «Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе». Он также выразил уверенность, что интеграция двух стран будет благоприятна для Европы и ускорит процесс их вступления в Евросоюз.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию и премьера Виктора Орбана за блокирование решений Евросоюза, что, по его словам, мешает вступлению Украины в ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в ЕС открытием фронта против России.