Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Орбан назвал вступление Украины в ЕС открытием фронта против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе необходим мир, а вступление Украины в Евросоюз приведет к открытию Восточного фронта против России.
Орбан выступил против приема Украины в Евросоюз, подчеркнув связь этого шага с угрозой расширения конфликта в Европе, передает ТАСС.
Он отметил, что действия по приему Украины могут быть восприняты как эскалация противостояния. Орбан также подчеркнул, что правоконсервативные силы должны выступать за мир и предотвращение дальнейшего расширения конфликта в регионе.
Ранее официальный представитель партии ФИДЕС Тамаш Менцер резко раскритиковал действия Брюсселя по отношению к конфликту на Украине, назвав политику ЕС абсурдной.