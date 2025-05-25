Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, лидеры Евросоюза намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы «спасти собственные задницы», передает ТАСС. Менцер добавил, что если на Украине наступит мир, европейским политикам придется отвечать за неудачные решения по санкциям и военной поддержке, а также уходить в отставку, чего они явно не хотят.

Менцер считает абсурдным, что руководство ЕС игнорирует интересы своих государств ради Украины, которая не является членом сообщества. Он подчеркнул, что лидеры объединения рискуют судьбой 150 млрд евро, выделенных на поддержку Киева, и не желают нести политическую ответственность за свои решения.

Представитель ФИДЕС также указал, что предложения Брюсселя о полном запрете на поставки российских энергоносителей продиктованы исключительно желанием поддержать Киев в противостоянии с Москвой.

Менцер отметил, что такие меры идут вразрез с интересами Европы и Венгрии, ведь для энергетической безопасности и низких цен важно сохранять разнообразие источников и маршрутов поставок. По его словам, венгерская сторона не поддерживает исключение российского сырья из энергоснабжения Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сделали исключение для Венгрии из санкций против России. Венгрия заявила, что обеспечила защиту нефтепровода «Дружба» от санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России.