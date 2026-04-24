Премьер Хорватии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС с 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленкович заявил, что полноправное членство Украины в Евросоюзе с 1 января 2027 года технически и физически невозможно, передает РИА «Новости».

По его словам, на саммите лидеров ЕС, который проходит на Кипре, обсуждалась перспектива членства Украины и реалистичность озвученных Киевом сроков.

«Здесь очень важно открыто сказать Украине, каковы реальные ожидания в смысле календаря. Из обсуждения совсем ясно, что амбиции по поводу 1 января 2027 года и полноправного членства, как Хорватия сегодня или любая другая страна-член, просто технически или физически невозможны», – подчеркнул Пленкович перед началом заседания.

Премьер подчеркнул, что может быть выработана некая динамика вступления, которую можно обсуждать на уровне Европейского совета. Однако конкретные сроки полноценного членства Украине пока назвать нельзя.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, однако для начала формальных переговоров были выдвинуты жесткие условия. Ранее в Евросоюзе уже отмечали, что это решение носило в том числе символический характер – для поддержки Киева на фоне спецоперации. Власти России заявляют, что вопрос вступления Украины в ЕС – это суверенное право Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал начать официальные переговоры о членстве Киева. Владимир Зеленский потребовал зафиксировать 2027 год в качестве конкретной даты вступления республики в объединение. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос исключила возможность присоединения страны к Евросоюзу в эти сроки.