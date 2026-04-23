    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    QatarEnergy объявила о начале экспорта СПГ из Техаса
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня

    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    22 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сообщил дипломатический источник.

    При этом обе страны отказались участвовать в этом механизме поддержки, передает ТАСС.

    В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе.

    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Посол России предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Посол России Долгов предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» – это всего лишь «стеб» со стороны Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    Дипломат отметил, что подобные идеи – не более чем издевки и не заслуживают серьезного внимания, передает «Газета.Ru».

    «Пусть они занимаются переименованием Киева», – заявил Долгов.

    Посол подчеркнул, что Донбасс – территория России, и любые фантазии со стороны украинских политиков не могут изменить этого факта, поскольку название региона закреплено в российской Конституции.

    Долгов указал, что гораздо более серьезной международно-политической проблемой является продолжающаяся поддержка Киева странами Европы. Он напомнил, что это создает долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

    Дипломат также обратил внимание на риторику в Брюсселе о «большой войне» с Россией и подчеркнул: Россия никому не угрожает, в том числе Европе. Однако, по его словам, именно европейские страны продолжают создавать угрозы безопасности России, что и следует считать действительно серьезной проблемой.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация предложила назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд».

    22 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Украины испытывают острую нехватку средств на военные нужды в размере 19,6 млрд евро, несмотря на одобренные пакеты европейской помощи, сообщает украинская газета Kyiv Independent.

    Дефицит украинского оборонного бюджета сохраняется даже после утверждения послами ЕС финансирования на сумму 90 млрд евро, сообщает ТАСС. Согласно презентации Европейской комиссии, в текущем году нехватка средств составляет 19,6 млрд евро.

    Эта сумма требуется дополнительно к уже выделенным 86,7 млрд евро и ожидаемым 28,3 млрд евро в рамках кредита ЕС. План выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды был согласован в декабре прошлого года.

    В 2026 году общие потребности Украины в оборонной сфере достигнут 134,6 млрд евро, превысив показатель прошлого года в 111,4 млрд евро. Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что гражданская часть расходов на этот год обеспечена.

    Однако он предупредил, что Киев может столкнуться с дефицитом средств в 2027 году, если не будут найдены дополнительные источники финансирования. Международный валютный фонд прогнозирует получение Украиной 38 млрд долларов от ЕС в 2027 году для покрытия бюджетного разрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро.

    Агентство Bloomberg предупредило о скорой нехватке средств для финансирования украинской обороны.

    Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о неспособности Киева возвращать обычные кредиты.

    22 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций
    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Еврокомиссия представила послам 27 стран Евросоюза предложение утвердить 20-й пакет санкций против России без запрета на транспортировку российской нефти, передает ТАСС.

    Как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, из пакета исключили полный запрет на перевозку российской нефти европейскими компаниями и оказание сопутствующих услуг, включая страхование.

    Рассмотрение этого вопроса проходит на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе, где также обсуждается выделение Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Решение ускорить процесс связано с давлением на европейский бизнес, сталкивающийся с убытками из-за блокировки судов в Ормузском проливе, однако точных данных о потерях пока нет.

    Отказ включать запрет на перевозку нефти объясняется позицией Венгрии и Словакии, которые заблокировали принятие пакета, а также финансирование Украины. Эти страны потребовали от Киева возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленного Украиной 27 января.

    Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля заявил о готовности возобновить транзит с 22 апреля. Однако Венгрия и Словакия пока не подтвердили получение российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила окончание восстановительных работ на украинской территории.

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова анонсировала возобновление прокачки российского сырья утром 23 апреля.

    22 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о Турции

    Bloomberg: ЕК назвала вырванными из контекста слова фон дер Ляйен о Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции было неправильно истолковано, заявила официальный представитель исполнительного органа Евросоюза Паула Пинью, пишет Bloomberg.

    Пинью уточнила, что упоминание Турции наряду с Россией и Китаем не означало сравнения этих стран между собой, а указывало лишь на значительное геополитическое влияние Анкары, в том числе на Западных Балканах, сообщает Bloomberg.

    Пинью подчеркнула, что Турция «безусловно остается важным партнером ЕС как в экономическом, так и в политическом плане», особенно в вопросах миграции. Она напомнила, что страна является кандидатом в члены ЕС и важным союзником по НАТО.

    На мероприятии в Гамбурге фон дер Лейен поддержала расширение ЕС и заявила, что блок «должен добиться завершения формирования Европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай». Издание отмечает, что высказывание главы ЕК прозвучало на фоне обострения международной ситуации, связанной с конфликтом США и Ирана, когда ЕС старается укрепить геополитические связи.

    Турция обладает второй по численности армией в НАТО и готовится провести саммит альянса в июле, а также продолжает настаивать на более тесном сотрудничестве с Евросоюзом для усиления безопасности региона.

    Анкара обратилась к Еврокомиссии с просьбой разъяснить слова фон дер Ляйен и получила заверения, что фраза была вырвана из контекста и подлежит пояснению. В турецком МИД пока не прокомментировали ситуацию официально.

    Ранее Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море.

    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    23 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Принц Гарри приехал в Киев
    Принц Гарри приехал в Киев
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с незапланированным визитом, сообщил британский журналист Крис Шип.

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с неожиданным визитом, сообщают Вести.

    По данным британского журналиста Криса Шипа, появление герцога Сассекского в Киеве не планировалось заранее. В соцсети Шип опубликовал видеозапись, на которой видно, как Гарри выходит из поезда на перрон и приветствует встречающих.

    По прибытии принц Гарри отметил, что ему приятно вновь оказаться на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным.

    Весной этого года он тайно посетил львовскую клинику вместе с ветеранами.

    Сестра короля Карла III принцесса Анна осенью тоже побывала в Киеве с неанонсированным визитом.

    22 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    ЦБ опроверг слухи об изменении тарифов Системы быстрых платежей

    Tекст: Ольга Иванова

    С 1 мая стоимость отправки денег и лимиты бесплатных транзакций между счетами россиян останутся на прежнем уровне вопреки появившейся ранее информации.

    Условия проведения финансовых операций с 1 мая для граждан и бизнеса не изменятся, передает РИА «Новости». Тарифы пересматриваться не будут.

    «Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц – бесплатные», – отметил регулятор.

    До этого в социальных сетях и некоторых изданиях распространились сообщения о грядущем повышении стоимости услуг. Сообщалось, что в России изменится комиссия при использовании Системы быстрых платежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист Александр Хаминский напомнил о введении комиссий на транзакции между гражданами и предпринимателями в Системе быстрых платежей.

    Руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков сообщил об обязательном указании ИНН при переводах с 1 июля.

    Центробанк зафиксировал двукратный рост числа операций через СБП в 2024 году.

    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    NYT: Консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс Трампа

    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    22 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    НАТО проведет саммит в резиденции Эрдогана

    НАТО объявила о проведении саммита в Анкаре в июле

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс проведет встречу на высшем уровне в столице Турции летом 2026 года под председательством генсека Марка Рютте.

    Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля 2026 года, передает «Интерфакс». Об этом официально объявила штаб-квартира организации в Брюсселе.

    «Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», – отмечается в заявлении альянса. Руководить встречей будет Марк Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Турции запланировал обсуждение места проведения саммита НАТО 2026 года. Турецкое правительство рассматривало Стамбул и Анталью в качестве возможных площадок для мероприятия. США потребовали не приглашать Украину на официальные встречи саммита в Анкаре.

    22 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    ЕС и Евроинвестбанк выделили Киеву 600 млн евро помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз совместно с Европейским инвестиционным банком направили Киеву финансовую помощь для восстановления инфраструктуры страны на сумму 600 млн евро.

    Европейский союз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении Киеву 600 млн евро, передает ТАСС. В заявлении евродипслужбы отмечается, что средства предназначены для восстановления Украины.

    В документе отмечается: «ЕС и Европейский инвестиционный банк выделили 600 млн евро помощи Украине на восстановление». Эта сумма поступит Киеву в рамках поддержки экономики и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву независимо от итогов выборов в Венгрии.

    Западные страны пообещали выделить более 5,5 млрд долларов на укрепление украинской ПВО и поставки беспилотников.

    Евросоюз предоставил дополнительные 80 млн евро для Киева за счет доходов от замороженных российских активов.

    22 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии

    ЕС может согласовать заблокированный Венгрией кредит Киеву до 26 апреля

    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии
    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз планирует до конца текущей недели завершить согласование кредита для Киева на сумму 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил осведомленный европейский источник.

    Как уточнил осведомленный европейский источник, кредит уже согласован на уровне постоянных представителей, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил: «Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня».

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    22 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к встрече Путина и Зеленского

    Сибига: Киев не против встречи Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинская сторона поддерживает идею дипломатической встречи, чтобы придать ситуации новую динамику, передает РИА «Новости».

    «Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский – Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем», – сказал министр.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве.

    Зеленский заявлял, что не считает возможной встречу с Путиным в Москве.

    22 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям в размере 90 млрд евро, одновременно утвердив очередной пакет ограничительных мер в отношении Москвы.

    Представители стран Европейского союза согласовали выделение финансовой поддержки Киеву и очередные рестрикции в отношении Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Информацию об этом официально подтвердило кипрское председательство.

    «Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала этот шаг для укрепления позиций Киева.

    Позже представитель ЕК Баляш Уйвари сообщил об отсутствии подписанных документов для запуска выплаты средств.

    Эксперт объяснил наращивание сил ВСУ на белорусской границе
    Названа стоимость первого линкора класса Trump
    Принц Гарри приехал в Киев
    Отставку начальника ВМС США объяснили разногласиями с главой Пентагона
    Израиль решил переселить племя из Индии
    Дуров выложил первый ИИ-шансон под псевдонимом «Дурикович»
    Робот начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии

    Поиск путей выхода из экономического кризиса вывел Германию на рельсы милитаризации: ради наращивания военного потенциала Берлин переоборудует автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений. По мнению экспертов, подобное стремление ФРГ должно насторожить не только Россию, но и ближайших соседей республики. Удастся ли Германии стать центром военной промышленности ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему Зеленский боится Белоруссию

      «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

      0 комментариев
    • Антон Крылов Антон Крылов
      Зачем русской кухне стандарт

      Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

      3 комментария
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Молюсь о тумане в Донбассе

      Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

      18 комментариев
    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

