«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 418 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 137 138 беспилотников, 656 ЗРК, 29 020 танков и других бронемашин, 1 705 боевых машин РСЗО, 34 583 орудия полевой артиллерии и миномета, 60 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ.
До этого ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ. Ранее они нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины.