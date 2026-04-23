  • Новость часаПарламент Литвы одобрил строительство объектов НАТО у границы с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
    Число рекомендованных к увольнению работников в России увеличилось на 43%
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    Голикова рассказала о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    19 комментариев
    23 апреля 2026, 12:30 • Новости дня

    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб и 418 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 137 138 беспилотников, 656 ЗРК, 29 020 танков и других бронемашин, 1 705 боевых машин РСЗО, 34 583 орудия полевой артиллерии и миномета, 60 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ.

    До этого ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ. Ранее они нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины.

    22 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сообщил дипломатический источник.

    При этом обе страны отказались участвовать в этом механизме поддержки, передает ТАСС.

    В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе.

    Комментарии (31)
    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    Комментарии (13)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Посол России предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Посол России Долгов предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» – это всего лишь «стеб» со стороны Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    Дипломат отметил, что подобные идеи – не более чем издевки и не заслуживают серьезного внимания, передает «Газета.Ru».

    «Пусть они занимаются переименованием Киева», – заявил Долгов.

    Посол подчеркнул, что Донбасс – территория России, и любые фантазии со стороны украинских политиков не могут изменить этого факта, поскольку название региона закреплено в российской Конституции.

    Долгов указал, что гораздо более серьезной международно-политической проблемой является продолжающаяся поддержка Киева странами Европы. Он напомнил, что это создает долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

    Дипломат также обратил внимание на риторику в Брюсселе о «большой войне» с Россией и подчеркнул: Россия никому не угрожает, в том числе Европе. Однако, по его словам, именно европейские страны продолжают создавать угрозы безопасности России, что и следует считать действительно серьезной проблемой.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация предложила назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд».

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Украины испытывают острую нехватку средств на военные нужды в размере 19,6 млрд евро, несмотря на одобренные пакеты европейской помощи, сообщает украинская газета Kyiv Independent.

    Дефицит украинского оборонного бюджета сохраняется даже после утверждения послами ЕС финансирования на сумму 90 млрд евро, сообщает ТАСС. Согласно презентации Европейской комиссии, в текущем году нехватка средств составляет 19,6 млрд евро.

    Эта сумма требуется дополнительно к уже выделенным 86,7 млрд евро и ожидаемым 28,3 млрд евро в рамках кредита ЕС. План выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды был согласован в декабре прошлого года.

    В 2026 году общие потребности Украины в оборонной сфере достигнут 134,6 млрд евро, превысив показатель прошлого года в 111,4 млрд евро. Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что гражданская часть расходов на этот год обеспечена.

    Однако он предупредил, что Киев может столкнуться с дефицитом средств в 2027 году, если не будут найдены дополнительные источники финансирования. Международный валютный фонд прогнозирует получение Украиной 38 млрд долларов от ЕС в 2027 году для покрытия бюджетного разрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро.

    Агентство Bloomberg предупредило о скорой нехватке средств для финансирования украинской обороны.

    Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о неспособности Киева возвращать обычные кредиты.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    Комментарии (10)
    23 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Принц Гарри приехал в Киев
    Принц Гарри приехал в Киев
    @ LUKAS COCH/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с незапланированным визитом, сообщил британский журналист Крис Шип.

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с неожиданным визитом, сообщают Вести.

    По данным британского журналиста Криса Шипа, появление герцога Сассекского в Киеве не планировалось заранее. В соцсети Шип опубликовал видеозапись, на которой видно, как Гарри выходит из поезда на перрон и приветствует встречающих.

    По прибытии принц Гарри отметил, что ему приятно вновь оказаться на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным.

    Весной этого года он тайно посетил львовскую клинику вместе с ветеранами.

    Сестра короля Карла III принцесса Анна осенью тоже побывала в Киеве с неанонсированным визитом.

    Комментарии (9)
    23 апреля 2026, 07:03 • Новости дня
    Командир элитного батальона ВСУ сбежал в Германию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после получения угроз от родственников пропавших без вести в Сумской области военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как ему начали поступать угрозы от родственников пропавших без вести солдат, передает ТАСС. По данным источника агентства в российских силовых структурах, элитное подразделение утратило боеспособность в Краснопольском районе Сумской области.

    «Командир батальона В. Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию, где находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники украинских военнослужащих сообщили о сотнях пропавших без вести солдат в Сумской области.

    Командование ВСУ на этом направлении приравняло исчезнувших бойцов к дезертирам.

    Украинские военные массово дезертировали во время прохождения подготовки в странах Европы.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    ЕС и Евроинвестбанк выделили Киеву 600 млн евро помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз совместно с Европейским инвестиционным банком направили Киеву финансовую помощь для восстановления инфраструктуры страны на сумму 600 млн евро.

    Европейский союз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении Киеву 600 млн евро, передает ТАСС. В заявлении евродипслужбы отмечается, что средства предназначены для восстановления Украины.

    В документе отмечается: «ЕС и Европейский инвестиционный банк выделили 600 млн евро помощи Украине на восстановление». Эта сумма поступит Киеву в рамках поддержки экономики и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву независимо от итогов выборов в Венгрии.

    Западные страны пообещали выделить более 5,5 млрд долларов на укрепление украинской ПВО и поставки беспилотников.

    Евросоюз предоставил дополнительные 80 млн евро для Киева за счет доходов от замороженных российских активов.

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к встрече Путина и Зеленского

    Сибига: Киев не против встречи Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинская сторона поддерживает идею дипломатической встречи, чтобы придать ситуации новую динамику, передает РИА «Новости».

    «Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский – Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем», – сказал министр.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве.

    Зеленский заявлял, что не считает возможной встречу с Путиным в Москве.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии

    ЕС может согласовать заблокированный Венгрией кредит Киеву до 26 апреля

    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз планирует до конца текущей недели завершить согласование кредита для Киева на сумму 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил осведомленный европейский источник.

    Как уточнил осведомленный европейский источник, кредит уже согласован на уровне постоянных представителей, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил: «Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня».

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям в размере 90 млрд евро, одновременно утвердив очередной пакет ограничительных мер в отношении Москвы.

    Представители стран Европейского союза согласовали выделение финансовой поддержки Киеву и очередные рестрикции в отношении Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Информацию об этом официально подтвердило кипрское председательство.

    «Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала этот шаг для укрепления позиций Киева.

    Позже представитель ЕК Баляш Уйвари сообщил об отсутствии подписанных документов для запуска выплаты средств.

    Комментарии (5)
    23 апреля 2026, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 154 дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 22 апреля до 7.00 мск 23 апреля уничтожено 154 дрона украинских военных, указало ведомство в Max.

    БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями.

    Также их поразили над Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Вечером в среду за четыре часа сбили 10 украинских БПЛА самолетного типа.

    За предыдущую ночь над страной уничтожили 97 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Более 20 беспилотников ВСУ сбиты над Запорожской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки системы ПВО и силовики отразили атаку более двадцати украинских беспилотников, большинство из которых были самолетного типа.

    Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над Запорожской областью за последние сутки, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, отметив, что противник не прекращает попыток атаковать гражданские объекты с помощью дронов.

    По словам Балицкого, отражением атак занимались подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств. Он подчеркнул, что в основном ВСУ использовали дроны самолетного типа, а также FPV-дроны.

    Балицкий заявил: «Противник не оставляет попыток атаковать гражданские объекты Запорожской области с применением беспилотников. Подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств за прошедшие сутки отразили атаку более 20 БПЛА над территорией нашей области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, в результате чего были ранены водитель легкового автомобиля и подросток на парковке.

    В Курске обломки после ночной атаки беспилотника повредили крышу жилого дома, а 36 жильцов, включая девять детей, были эвакуированы.

    В Самарской области украинские беспилотники ударили по многоэтажке, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского в следовании логике бандитизма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о европейских дронах.

    Она подчеркнула, что, по ее мнению, украинский лидер действует «по стандартной террористической логике, по логике бандитизма, по логике настоящего преступника, а именно замазать кровью всех, организовать вот такую круговую поруку», передает РИА «Новости».

    Захарова считает, что Зеленский хочет представить себя не изгоем, а членом группы так называемых цивилизованных, которые, по ее словам, «давно расчеловечились».

    Ранее Минобороны России обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине и опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Киева, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 22:40 • Новости дня
    Волонтеры приступили к поиску пропавших без вести в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне специальной военной операции стартовала работа сводного отряда активистов, который займется поиском без вести пропавших военнослужащих и устранением последствий боев.

    Сводный отряд из 19 активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства», Ассоциации ветеранов СВО и «Молодой Гвардии Единой России» начал поисковые мероприятия в районе проведения специальной военной операции, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Добровольцы занимаются установлением местонахождения пропавших без вести военнослужащих. Перед выдвижением в зону СВО волонтеры прошли специальную подготовку, включая обучение по инженерной безопасности и действиям в условиях повышенного риска.

    Заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох отметил: «У Ассоциации ветеранов СВО есть проект ДНК – Должен Найтись Каждый. Важнейшая история, большая, серьезная работа, к которой подключились участники Ассоциации из разных регионов страны. Парни прошли фронт, получили ранения и не могут выполнять боевые задачи, но внутренний стержень не позволяет оставаться в стороне. Мы здесь потому что понимаем: это важно для семей наших боевых товарищей, это важно для будущих поколений, для сохранения исторической правды».

    Председатель Молодой Гвардии «Единой России» Антон Демидов заявил, что поиск пропавших бойцов – это нравственный долг молодежи перед защитниками Родины, и работа будет продолжаться до тех пор, пока каждая семья не получит вестей о своих близких.

    Комментарии (0)
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации