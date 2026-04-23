Украинский снаряд разорвался во дворе жилого дома в Васильевке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома, указал Балицкий, передает РИА «Новости».

В своем сообщении губернатор добавил, что взрывом задело фасад здания, прилегающую территорию и стоящие рядом машины. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия находятся оперативные службы. Специалисты проводят тщательное обследование территории и оценивают размер причиненного материального ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики в начале апреля нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Васильевке управляемой авиабомбой.