Украинский снаряд разорвался во дворе жилого дома в Васильевке
Артиллерийский боеприпас взорвался на территории жилого комплекса в Запорожской области, повредив фасад здания и припаркованные автомобили, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома, указал Балицкий, передает РИА «Новости».
В своем сообщении губернатор добавил, что взрывом задело фасад здания, прилегающую территорию и стоящие рядом машины. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия находятся оперативные службы. Специалисты проводят тщательное обследование территории и оценивают размер причиненного материального ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики в начале апреля нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Васильевке управляемой авиабомбой.