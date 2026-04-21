Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.
Юрист Хаминский напомнил о введении комиссий за переводы бизнесу через СБП
В следующем месяце в системе быстрых платежей начнут действовать комиссии на транзакции между гражданами и предпринимателями, при этом переводы физическим лицам останутся бесплатными, заявил юрист и глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Самое главное в этой новости для обычных граждан, что тарифы на услуги Банка России при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, в том числе в свою пользу в другой банк по системе СБП, остались нулевыми», – сказал Хаминский RT.
При этом новая сетка устанавливает комиссию за операции между гражданами и бизнесом. Эксперт объяснил, что размер сбора составит от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы транзакции. Плата будет взиматься как за списание, так и за зачисление средств, что затронет самозанятых, предпринимателей и их клиентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 1 апреля 2026 года вступили в силу новые требования к заполнению реквизитов при переводе средств. Центробанк обязал российские кредитные организации применять универсальный QR-код для любых денежных операций с 1 сентября 2026 года.