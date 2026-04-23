Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Новодмитровки, Стецковки, Писаревки и Малой Слободкb Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух погранотрядов погранслужбы Украины рядом с Макарихой, Рубежным, Веселым и Сосновым Бором.

Противник при этом потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер, израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, две станции РЭБ, склад боеприпасов и семь складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Осадьковки, Боровой Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом ротери ВСУ составили до 205 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Рай-Александровки, Тихоновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

Противник потерял до 185 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Новогригоровки, Новопавловки Днепропетровской области, Кучерова Яра, Светлого, Торецкого, Доброполья и Калинино ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Покровского, Гавриловки, Лесного, Великомихайловки, Александровки Днепропетровской области, Ясной Поляны и Воздвижевки Запорожской области.

Противник потерял до 295 военнослужащих, две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили более 1,1 тыс. военнослужащих.

В начале недели российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

Ранее они освободили Зыбино в Харьковской области.