Шойгу назвал кредит Украине в 90 млрд евро угрозой суверенитету Европы

Tекст: Денис Тельманов

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал решение послов Евросоюза выделить Украине кредит на 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что предоставление нового кредита Киеву свидетельствует о постепенной утрате суверенитета странами Европы.

Шойгу напомнил, что 22 апреля Европейский совет одобрил выделение очередного кредита украинским властям для «разжигания конфликта на Украине». По его словам, это решение стало еще одним шагом к окончательной утрате самостоятельности европейских столиц, а также к превращению Европы из одного из центров мирового влияния в территорию стагнации.

Шойгу также отметил, что новые расходы на финансирование киевских властей станут дополнительным бременем для простых жителей Евросоюза, которые уже столкнулись с сокращением пенсионных и социальных программ.

По его словам, совокупный долг ЕС превышает 15 трлн евро, а за решения властей Европы «придется расплачиваться простым гражданам», которых, по мнению Шойгу, европейские чиновники не ставят в приоритет.



Кроме того, в среду послы Евросоюза одобрили не только выделение кредита, но и 20-й пакет санкций против России. Шойгу отметил, что такие действия усиливают зависимость Европы от внешних решений и изменяют роль региона в мировой политике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине испытывают острую нехватку средств на военные нужды в размере 19,6 млрд евро.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал посла Украины в Варшаве за отказ считать украинских националистов преступниками. Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву.

