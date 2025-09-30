Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
В ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии
FT: ЕС хочет начать подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии
Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры, чтобы ускорить подготовку к вступлению Украины и Молдавии, несмотря на возражения Будапешта, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Европейский союз готовит техническое продвижение процесса вступления Украины и Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
Еврокомиссия предложила корректировку правил, позволяющую начать работу в профильных группах без официального старта переговоров, несмотря на возражения главы венгерского правительства Виктора Орбана.
Инициатива будет обсуждаться в среду на саммите ЕС в Копенгагене, где лидеры стран обсудят пути ускорения интеграции Киева и Кишинева. По данным издания, Еврокомиссия намерена начать техническую подготовку к вступлению Украины и Молдавии даже без консенсуса всех членов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе. Украина не может рассчитывать на вступление в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз. Бывший президент США Дональд Трамп звонил премьеру Венгрии Виктору Орбану и интересовался, будет ли та поддерживать членство Украины в Евросоюзе.