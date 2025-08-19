Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС
Президент США Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану в понедельник после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует вступление Украины в Европейский союз.
Как сообщили источники агентства Bloomberg, этот звонок стал результатом дискуссий между Трампом и группой европейских лидеров, собравшихся в Белом доме. В какой-то момент они попросили Трампа использовать свое влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы оказать на него давление и заставить отказаться от противоборства вступлению Украины в ЕС.
«Именно в этом контексте Трамп сделал два отдельных звонка. Один из них был адресован Путину. Второй, о котором стало известно впервые, был адресован Орбану и состоялся после того, как лидеры ЕС провели дополнительную незапланированную встречу в Овальном кабинете. Орбан не подтвердил этот звонок», – передает агентство.
Во время телефонного разговора с Трампом Венгрия выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.
После состоявшихся в понедельник переговоров с Трампом президент США объявил, что он добивается проведения саммита на уровне лидеров России и Украины, за которым последует трехсторонняя встреча, в которой он также примет участие. Сроки и место проведения пока неясны.
Во вторник Орбан опубликовал в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной) сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу о вступлении в ЕС, но не планирует менять убеждения.
«Членство Украины в Европейском союзе не дает никаких гарантий безопасности. Поэтому увязывать членство с гарантиями безопасности не нужно и опасно», – сказал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения. Также Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.
