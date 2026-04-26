    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Названо сырье, которое есть только у России
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель
    Стали известны подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    Русский Африканский корпус отбил атаку 2 тыс. боевиков в Мали
    Лихачев исключил «чернобыльский сценарий» на российских АЭС
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    26 апреля 2026, 14:37 • Новости дня

    При столкновении автобуса и легковушки в Томской области погиб человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Асиновском районе Томской области произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

    По информации пресс-службы регионального УМВД, авария случилась около 13:35 по местному времени. В результате столкновения погиб 59-летний водитель автомобиля «Жигули», передает ТАСС.

    В салоне легковушки находилась 51-летняя женщина, которая получила травмы и была доставлена в больницу. Также госпитализирована 72-летняя пассажирка автобуса. В автобусе находились восемь пассажиров.

    По предварительным данным, автобус, двигавшийся в сторону города Асино, выехал на левую обочину и врезался в стоящий ВАЗ-2107, а также в находившегося рядом с ним водителя.

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и грузовика в Гатчинском районе Ленинградской области погибли два человека, еще 23 получили различные травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гатчинском районе Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

    25 апреля 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе партии «Единая Россия», среди которых освобождение малого бизнеса от НДС и дополнительные льготы для семей участников спецоперации.

    Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.

    Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».

    Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.

    Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих. сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.

    25 апреля 2026, 15:26 • Новости дня
    Умер Герой России Алексей Петров
    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Алексей Петров, отличившийся мужеством и стойкостью во время спецоперации на Украине, скончался в Якутии, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

    О скоропостижной смерти Героя России Алексея Петрова сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале Max.

    По его словам, Петров был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа, до конца оставался верен воинскому долгу, своим товарищам и Родине.

    Ефрейтор Петров участвовал в специальной военной операции, где под позывным Медведь проявил героизм, штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты и лично уничтожил несколько пулеметных точек. В результате боев он ликвидировал десятки боевиков и единиц техники, получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

    Несмотря на тяжелейшие ранения, Петров продолжал активно жить, встречался с семьями погибших, поддерживал боевых товарищей и своим примером показывал силу духа. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и товарищам Алексея Рафаэловича.

    Петров родился в Магасском наслеге Верхневилюйского района Якутии, а с 22 июня 2024 года служил в рядах 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 21:27 • Новости дня
    Командир Аид сообщил о братских могилах в Судже

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождения Суджи российскими военными на территории города обнаружили крупную братскую могилу, в которой находились тела 524 мирных жителей, сообщил командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    В Судже, после освобождения территории Курской области от войск киевского режима, была обнаружена братская могила с телами 524 мирных жителей, передает ТАСС. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, местные жители пытались покинуть свои дома, однако военнослужащие ВСУ не позволяли им уйти и использовали как живой щит.

    Аид сообщил, что в селе Русское Поречное противник устроил резню среди гражданского населения, и подвалы домов были заполнены телами погибших. Аналогичная картина наблюдалась и в самой Судже, где было обнаружено самое крупное захоронение – братская могила с 524 телами.

    Командир подчеркнул: «Там мы поняли, что мы столкнулись с реальным злом». Он назвал произошедшее проявлением нечеловеческой ненависти, отметив, что действия боевиков киевского режима не имеют ничего общего с воинским долгом.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила об обнаружении массовых захоронений с 524 телами в Курской области.

    В августе глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в результате вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а ещё 553 человека получили ранения.

    Член Общественной палаты России Максим Григорьев назвал расстрелы людей в оккупированных селах геноцидом.

    25 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ потеряли форпост после освобождения ВС РФ села Бочково

    Tекст: Андрей Резчиков

    На южном берегу реки Волчья выстраивалась система укрепрайонов противника, но при недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После освобождения села Бочково дальнейшее продвижение ВС России будет сопряжено с меньшими затратами и потерями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Бочково в Харьковской области.

    «Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.

    «Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.

    В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.

    По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».

    «Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.

    По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.

    По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.

    Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.

    Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.

    В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    Бывший глава ЦРУ Бернс назвал ошибки Трампа в конфликте с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    25 апреля 2026, 15:02 • Новости дня
    Врач из Уфы спасла жизнь трех пассажиров на борту самолета
    Tекст: Вера Басилая

    Во время рейса Уфа – Новосибирск – Владивосток врач Республиканской клинической больницы Уфы Динара Кулова оказала экстренную помощь трем пассажирам, которым стало плохо в полете.

    Экстренный случай произошел на рейсе Уфа – Новосибирск – Владивосток, когда троим пассажирам стало плохо.

    Бортпроводники объявили о поиске медика, и на помощь откликнулась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической больницы Уфы, которая летела на Дальневосточный конгресс, передает РИА «Новости».

    В больнице сообщили, что сначала Кулова оказала помощь мужчине с резким падением артериального давления, у которого проявлялись слабость и головокружение. Врач воспользовалась аптечкой первой помощи, находившейся на борту, и стабилизировала его состояние.

    Следом еще один пассажир, донор, который сдавал кровь перед полетом, потерял сознание. Кулова также оказала ему необходимую медицинскую помощь.

    Вскоре третий мужчина также потерял сознание, и врач, несмотря на сложные обстоятельства, действовала быстро и уверенно, руководствуясь всеми инструкциями.

    Все мужчины были успешно стабилизированы и после посадки переданы наземной медицинской бригаде в состоянии средней тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

    Ранее врач из Екатеринбурга оказала экстренную помощь восьмилетнему мальчику на рейсе из Таиланда.

    Главный врач футбольного клуба «Арсенал» спас двух пассажиров во время перелета команды в Хабаровск.

    25 апреля 2026, 21:02 • Новости дня
    Русский Африканский корпус отбил атаку 2 тыс. боевиков в Мали
    Tекст: Вера Басилая

    Русские военные из Африканского корпуса успешно сдержали масштабную атаку джихадистов в Мали, используя ударные вертолеты и FPV-дроны для обороны ключевых городов.

    В Мали русские военнослужащие из состава Африканского корпуса противостояли интенсивной атаке более 2 тыс. радикальных исламистов из Азавада. Одновременные удары были нанесены по городам Кидаль, Гао, Севар и Кати в десять часов утра по московскому времени, передает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Силы Африканского корпуса применили ударные вертолеты КА-52 и FPV-дроны для зачистки территорий, что позволило остановить продвижение боевиков на подходах к жилым районам. В Севаре утром был обстрелян аэропорт, однако проникновение в город удалось предотвратить.

    В Кати противник понес значительные потери, и попытки захвата города провалились, хотя отдельные группы боевиков были рассеяны по городской территории. Гао и Кидаль остались под контролем правительственных сил, несмотря на продолжающиеся столкновения.

    Ранее правительственные войска Мали отразили масштабные нападения вооруженных группировок на стратегические объекты и приступили к зачистке территорий.

    Вблизи главной малийской военной базы Кати недалеко от столицы Бамако прогремели взрывы и раздались звуки стрельбы.

    26 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    Президент США Дональд Трамп был срочно эвакуирован с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались громкие хлопки, сообщает РИА «Новости».

    Мероприятие, проходившее в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, было внезапно прервано, а всех присутствующих попросили покинуть помещение.

    На сцену, где находился Трамп, оперативно вышли агенты Секретной службы с оружием.

    Сотрудники Секретной службы во время эвакуации предупредили журналистов о стрельбе, выкрикивая: «Стрельба!».

    Как сообщает корреспондент NBC Гарретт Хааке, отель полностью эвакуировали после сообщений о выстрелах, которые были слышны в помещении над местом проведения мероприятия.

    Телеканал CNN уточнил, что Секретная служба остановила вооруженного человека в здании, где находился Трамп.

    По словам корреспондента канала, стрелок находился не в той комнате, где шел прием, но был нейтрализован агентами.

    Ведущий CNN Джейк Таппер рассказал в прямом эфире, что никто из участников мероприятия не пострадал. Все находившиеся в зале чувствуют себя нормально, а чиновников и гостей организованно вывели силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США вынес приговор Райану Руту по делу о покушении на Дональда Трампа в 2024 году. Рут получил пожизненное тюремное заключение.

    После оглашения вердикта Рут попытался покончить с собой в зале суда во Флориде. Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Дональда Трампа ради членства Украины в НАТО.


    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    25 апреля 2026, 23:12 • Новости дня
    Активистов «Еврейской бригады» вывели с антифашистского шествия в Милане

    Tекст: Денис Тельманов

    Колонну «Еврейской бригады» вывели с шествия против фашизма, который проходил в Милане, после столкновения со сторонниками Палестины.

    Полиция в Милане вывела колонну активистов «Еврейской бригады» с традиционного шествия по случаю годовщины освобождения Италии, передает Corriere della Sera.

    Участников колонны сопроводили сотрудники полиции в экипировке для подавления беспорядков после того, как их продвижение было заблокировано протестующими из числа сторонников Палестины и левых организаций.

    Протестующие выразили недовольство присутствием «Еврейской бригады», связывая ее символику с политикой Израиля.

    По словам представителей еврейской группы, в их адрес были брошены оскорбления, включая антисемитские высказывания.

    «Еврейская бригада» является историко-мемориальным сообществом, объединяющим потомков ветеранов и единомышленников, которые ежегодно участвуют в памятных шествиях 25 апреля в честь еврейских добровольцев, участвовавших в освобождении Италии во Вторую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

    В центральных районах Вены были ограничены движение транспорта из-за массового антивоенного шествия, организованного «Движением за мир».

    Президент России Владимир Путин заявил о целенаправленном поощрении нацизма и русофобии в ряде стран, а также о попытках пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.

    25 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о перспективах совместного производства военно-промышленной продукции с Украиной.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности совместного производства продукции военно-промышленного комплекса с Украиной, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало после встречи Алиева с Владимиром Зеленским, которая прошла в городе Габала в субботу.

    По словам Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Президент Азербайджана подчеркнул: «Имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

    Кроме того, на переговорах обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической отрасли. О деталях будущих проектов не сообщается.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Россией на территории Азербайджана.

    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Неспособность работать в условиях неопределенности и многозадачности. Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат.

    По словам Хрипченко, среди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    25 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Захарова: МИД использует вызов посла в Румынии для донесения позиции Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена использовать вызов своего посла Владимира Липавского в МИД Румынии как возможность подробно разъяснять российские позиции по ключевым внешнеполитическим вопросам, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Москва использует вызов посла России в Румынии Владимира Липавского в местный МИД как возможность донести свои взгляды по внешнеполитическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз», – подчеркнула Захарова.

    Она также отметила, что Москва готова использовать такие поводы на регулярной основе. По ее словам, регулярный вызов послов РФ в недружественных странах становится для российских дипломатов дополнительным каналом для разъяснения позиции Москвы по ключевым международным вопросам.

    Ранее осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома в румынском городе Галац.

    Министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла России в Бухаресте после сообщения о падении беспилотника в районе Галац.

    25 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу» после получения кредита ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    После получения европейского военного кредита на 90 млрд евро украинские власти могут вновь перекрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что Киев может повторно остановить работу нефтепровода «Дружба» после того, как получит кредитные средства от Евросоюза, передает РИА «Новости». Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

    «Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 млрд евро решил снова сделать «Дружбу» неработающей», – подчеркнул глава словацкого правительства.

    Он добавил, что украинский кризис невозможно разрешить военными методами, урегулирование должно происходить исключительно дипломатическим путем.

    В конце января Украина заблокировала поставки российской нефти в Словакию и Венгрию, объяснив это повреждением трубопровода. Будапешт и Братислава отвергли эту версию, назвав остановку транзита политическим шагом. В апреле словацкие власти подтвердили возобновление прокачки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия отказалась поддерживать новые антироссийские санкции до полного открытия нефтепровода «Дружба».

    Позже министр экономики республики Дениса Сакова подтвердила восстановление поставок нефти в страну в соответствии с планом.

    В тот же день венгерская компания MOL заявила о возобновлении транзита сырья через украинскую территорию после трехмесячного перерыва.

    25 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Тысячи немцев вышли на протест против политики канцлера Мерца

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возможного урезания социальных гарантий.

    Около 5 тыс. человек приняли участие в субботней демонстрации в центре Марбурга, передает РИА «Новости».

    «Протест был направлен против политики федерального правительства и грозящего сокращения социальных гарантий», – отмечает региональный портал Hessenschau.

    К участию в митинге призывали различные левые движения, включая партию «Левые», а также крупные немецкие профсоюзы. Участники акции заявляли, что планы правительства напрямую затрагивают их интересы, в частности, из-за сокращения финансирования больниц и медицинского обслуживания.

    Протестующие прошли маршем к зданию, где заседали социальные комитеты Христианско-демократического союза и выступал сам Фридрих Мерц.

    В знак протеста здание расположенного там же земельного театра забросали пакетами с краской. Критика канцлера звучала и внутри его партии: делегаты выразили опасения, что издержки реформ лягут только на простых граждан.

    Сам Мерц в своем выступлении заверил, что сокращения государственных пенсий не планируется, пообещав сохранить сильную пенсионную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за масштабную реформу системы социальных выплат. Позже политик предупредил граждан о предстоящем снижении реальных доходов.

    На фоне невыполнения ключевых обещаний рейтинг поддержки главы правительства упал до 16%.

