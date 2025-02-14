Захарова назвала обвинения в ударе по ЧАЭС провокацией перед конференцией в Мюнхене

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не причастна к ударам по Чернобыльской АЭС, и эти обвинения являются спланированной провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией, передает ТАСС.

«Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы», – отметила Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы российском ударе по энергоблоку ЧАЭС. Она напомнила, что в прошлом году перед той же конференцией Киев также устроил провокацию с «ударом» по детской больнице.

Захарова подчеркнула, что киевский режим рассматривает атомную инфраструктуру как грязное ядерное оружие, исповедуя ядерный терроризм. «Неужели у кого-то есть сомнения в том, что это не спланированная киевским режимом провокация? Нет никаких сомнений», – заключила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения в ударе российского дрона по Чернобыльской АЭС, подчеркивая, что такие действия противоречат политике России.

Украинские СМИ сообщали, что эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили факт взрыва на новом саркофаге Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля.