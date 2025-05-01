Возвращение памятника Сталину к 80-летию Победы начали обсуждать в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Мы все обрадуемся, если памятник будет заново воздвигнут к 9 мая», «Верните памятник Сталину на прежнее место!», «Не бойтесь критики со стороны евробюрократии Брюсселя по этому вопросу!», «Требуем реабилитации памятника и возвращения его на прежнее место!», «Памятник Сталину должен быть на прежнем месте во славу грузинским героям, которые погибли во время Великой Отечественной войны, иначе нам должно быть стыдно перед всем миром», – пишут пользователи социальных сетей.

Памятник Сталину в Гори воздвигли в 1952 году. Это был самый большой монумент вождю в бывшем СССР – семь метров на высоком постаменте. Его демонтировали под покровом ночи, несмотря на протесты жителей Гори. Памятник вывезли на заброшенную местность. В этом городе работает Дом-музей Сталина, весьма популярный среди местных жителей и туристов. Ежегодно его посещают десятки тысяч человек. Рекорд посещаемости – почти 176 тысяч человек – был установлен в 2019 году. В музее хранятся шинель Сталина, его трубка и другие личные вещи, а также экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего руководителя СССР. Рядом находится вагон Сталина, на котором советский вождь ездил на исторические конференции в Тегеран, Ялту и Потсдам. Вагону присвоен статус передвижного памятника культурного наследия. Между тем, по грузинским законам, запрещена пропаганда символов коммунизма или фашизма, и памятники Сталину подпадают под этот запрет.

Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР.