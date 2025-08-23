Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.6 комментариев
Стало известно о запуске новых учебников истории в школах с сентября
Секретарь гослинейки учебников: 5-7 классы перейдут на новые учебники истории
С начала сентября ученики 5-7-х классов российских школ перейдут на новые учебники истории, а для 8-9-х классов обновления стартуют только с 2026 года, сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.
Введение новых учебников истории в образовательный процесс с 1 сентября 2025 года подтвердили в школах по всей России, передает ТАСС.
Ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов пояснил: «Переход на новую гослинейку Минпросвещения определен в два года. В нынешнем – 5-7 классы, в следующем – 8-9 классы. При этом все учебники включены в Федеральный перечень учебников, и при желании школы или конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в этом году».
Учебники для восьмых и девятых классов планируется ввести с 2026-2027 учебного года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения России отменило предмет «обществознание» для учеников пятых-седьмых классов.
Руководство Российской академии наук согласовало с Минпросвещения внедрение новых федеральных учебников по основным научным дисциплинам с предполагаемым стартом в 2027 году.