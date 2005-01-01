Кудрин назвал свою цель на посту главы Счетной палаты

Бывший министр финансов и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин подтвердил намерение баллотироваться на пост руководителя Счетной палаты.

Кудрин заявил, что его главной задачей на этом посту станет снижение коррупции в финансовой сфере. По его словам, полномочия Счетной палаты необходимо сделать более четкими. Он также пообещал активно работать с правительством в части выполнения «суперуказа» главы государства, передает ТАСС.

Он сообщил, что планирует продолжить работу в Комитете гражданских инициатив, несмотря на возможное назначение на пост председателя Счетной палаты.

Экс-глава Минфина отметил, что посты в администрации президента и правительстве России ему не предлагали. При этом Кудрин сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован о его выдвижении в руководители Счетной палаты.

Говоря о новом составе кабмина, Кудрин заявил, что считает кандидатов в вице-премьеры способными проводить реформы.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что Кудрин в ходе встречи с президиумом ЕР заявил о намерении сделать Счетную палату еще более открытой для общества. По его словам, Кудрин хочет сделать СП инструментом «и парламентского, и в широком смысле общественного контроля за тем, как расходуются бюджетные средства».

Ранее в понедельник стало известно, что Кудрин согласен возглавить Счетную палату.

Газета ВЗГЛЯД предсказывала, что Кудрин согласится возглавить Счетную палату, а также подробно анализировала, почему данный пост предложили именно Кудрину и какое значение для этой работы будут иметь его политические взгляды.