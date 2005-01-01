Назван кандидат на пост министра по делам Северного Кавказа

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить Сергея Чеботарева министром по делам Северного Кавказа.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пост министра занимал Лев Кузнецов.

Ранее занимал пост заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.