Назван кандидат на должность главы Минприроды

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина главой Минприроды.

«Министр природных ресурсов – Кобылкин Дмитрий Николаевич», – сказал премьер, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы ЯНАО Наталья Хлопунова сообщила, что заявление Медведева стало внезапным.



«На самом деле, неожиданное решение, пока не удалось увидеть губернатора и обсудить с ним, но то, что озвучил Дмитрий Медведев, меня лично радует. Думаю, губернатора тоже радует это обстоятельство», – отметила она.

Однако по мнению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, назначение в правительство России губернаторов Тюменской области и Ямала Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина является вполне закономерным, сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов.

Отмечается, что Холманских всегда высоко оценивал их действия.

Кроме того, они «выполняли очень серьезную работу и имели самые высокие оценки от жителей своих регионов».

Также «в перечне наиболее эффективных губернаторов» и Якушев, и Кобылкин «занимали первые места рейтинга»; территории под их управлением «отличались комплексным подходом к развитию и находятся на переднем крае прорывного экономического развития России», добавил Кириллов.



В пятницу Медведев озвучил имена кандидатов в новый состав правительства. Премьер предложил на пост главы МЧС Евгения Зиничева, Евгения Дитриха – министром транспорта, главы МИД – Сергея Лаврова, Сергея Шойгу – министром обороны, министром строительства и ЖКХ – Владимира Якушева.