Главой Минвостокразвития предложено назначить губернатора Амурской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным внес кандидатуру губернатора Амурской области Александра Козлова на пост главы Минвостокразвития.

37-летний Александр Козлов занимает губернаторский пост с 20 сентября 2015 года.