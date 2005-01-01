Гордеев предложен на пост вице-премьера

Председатель правительства Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложил кандидатуру Алексея Гордеева на пост вице-премьера. У сельского хозяйства после 10-летнего перерыва вновь появился профильный зампред правительства.

Гордеев занимал должность полпреда президента в ЦФО, в 1999-2009 годах работал министром сельского хозяйства, с 2000 года также был назначен заместителем председателя правительства, передает ТАСС.

АПК с 2012 по 2018 год курировал вице-премьер Аркадий Дворкович, совмещая с другими сферами. Однако с этого года появляется профильный вице-премьер по сельскому хозяйству.

Бывший министр сельского хозяйств, сдавший полномочия в 2009 году, после работы на региональном уровне вновь возвращается в сельское хозяйство, но уже на уровне профильного вице-премьера. В условиях непростого экономического и политического положения России на мировой арене от нового старого вице-премьера ждут повышения конкурентоспособности российской продукции, снижения зависимости от мировой конъюнктуры и внимания к средним и небольшим производителям.

Гордеев родился 28 февраля 1955 года, ему 63 года. Доктор экономических наук, академик Российской академии сельскохозяйственных наук. Участники рынка отмечают, что Гордеев внес и практический вклад в развитие отрасли, в том числе обеспечил увеличение финансирования аргосектора в несколько раз, запустил национальный проект по развитию АПК, дал старт регулированию рынка с помощью таможенно-тарифных квот и многое другое.

Родился в городе Франкфурте-на-Одере (Германия). В 1978 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1992 году – Академию народного хозяйства при правительстве. В 1978–1980 годах служил в советской армии. Трудовую деятельность начал в 1980 году старшим прорабом СУ-4 Ремонтно-строительного треста Москворецкого района Москвы.

В 1992–1997 годах – заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства Люберецкого района Московской области. В 1997–1998 годах – руководитель департамента экономики Минсельхозпрода.

С 1998 по 1999 год – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. С 1999 по 2000 год – министр сельского хозяйства и продовольствия. В 2000–2004 годах – заместитель председателя (вице-премьер) правительства – министр сельского хозяйства. С 2004 по 2009 год – министр сельского хозяйства.

В 2009–2017 годах – губернатор Воронежской области. 25 декабря 2017 года президент Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его полпредом в Центральном федеральном округе.

Заслуженный работник сельского хозяйства (2009), заслуженный экономист России. Награжден орденами и медалями. Имеет награды иностранных государств.

Женат, двое детей.