Стала известна кандидатура на пост вице-премьера по строительству

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить на пост вице-премьера по строительству Виталия Мутко.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В пятницу Медведев озвучил имена кандидатов в новый состав правительства. Премьер предложил на пост главы МЧС Евгения Зиничева, Евгения Дитриха – министром транспорта, главы МИД – Сергея Лаврова, Сергея Шойгу – министром обороны, министром строительства и ЖКХ – Владимира Якушева.