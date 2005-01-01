Предложены кандидаты на пост министра просвещения и министра науки и высшего образования

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить Ольгу Васильеву министром просвещения, а на пост главы Министерства науки и высшего просвещения Михаила Котюкова.

Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент РАН академик Алексей Хохлов заявил, что работа Михаила Котюкова в должности министра науки и высшего образования позволит обеспечить самостоятельность российской академической науки.

«Сейчас важно, чтобы академическая часть нашей науки, ее институты сохранили свою идентичность. И я уверен, что опыт Михаила Михайловича (Котюкова) на новом посту позволит это сделать. А Российская академия наук, в свою очередь, будет ему помогать», – передает РИА «Новости» слова Хохлова.

Котюков является руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).

В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит».

С июля 2008 года – министр финансов, с декабря одновременно с занял пост заместителя председателя правительства Красноярского края.

С августа 2012 года – член комиссий при президенте РФ по делам инвалидов и ветеранов. Включен в состав президентского резерва управленческих кадров.

Женат, есть сын и дочь.