Медведев предложил назначить Силуанова первым вице-премьером и главой Минфина

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложил кандидатуру Антона Силуанова на пост первого вице-премьера – министра финансов.

Путин в начале встречи сообщил, что сегодня подпишет указ о назначении кандидатур, представленных Медведевым, передает РИА «Новости».

В начале недели Медведев представил Путину структуру нового правительства, представленную 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей вместо девяти.