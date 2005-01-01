Путин изменил структуру правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России, сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти», – говорится в сообщении Кремля.

Указом, в частности, Минобрнауки, как и предлагал премьер Дмитрий Медведев, преобразуется в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи теперь руководит Правительство России.

Указом упраздняются правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства; Федеральное агентство научных организаций, функции которого передаются Министерству высшего образования и науки.

Министерство связи и массовых коммуникаций переименуется в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В указе прописано, что министр финансов также становится первым заместителем председателя правительства.

В документе прописывается полная структура правительства.

Путин и Медведев встретились во вторник вечером в Сочи для обсуждения конфигурации нового Кабинета министров. По персоналиям предложения премьер озвучит в пятницу.