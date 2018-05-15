Кремль анонсировал встречу Путина и Медведева для обсуждения конфигурации кабмина

15 мая, вторник | Последнее обновление — 13:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров отреагировал на ситуацию с РИА «Новости Украина»
Разделы
Малый бизнес получит особые преимущества
Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»
«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине
Под ударами России ИГИЛ меняет тактику
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней
Сергей Худиев, публицист, богослов
Россия вовлечена в ценностный конфликт с Западом. Это пишут постоянно. Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь никакого отношения к ценностям. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
«Вот за это я и ненавижу русских!»
Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома
Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда ТрампаПодробности...
«Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом
Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в НидерландахПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю