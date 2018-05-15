Кремль анонсировал встречу Путина и Медведева для обсуждения конфигурации кабмина

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время встречи во вторник обсудят конфигурацию нового кабинета министров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы спросите меня наверняка: будет ли сегодня каким-то образом обнародован состав кабинета. Отвечу вам, что повестку дня и встречи, естественно, будут определять сами глава государства и председатель правительства. Но, разумеется, с учетом текущего момента вполне можно с большой долей уверенности предположить, что именно конфигурацию кабинета сегодня будут обсуждать», – передает РИА «Новости» слова Пескова.