Путин встретился с Медведевым

Президент Владимир Путин проводит встречу с премьером Дмитрием Медведевым в Сочи, обсуждается структура нового правительства.

Президент и премьер встретились в резиденции Путина. Медведев передал президенту проект указа с предложениями по структуре правительства, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Медведев обсудят конфигурацию нового кабинета министров.