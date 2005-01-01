Медведев предложил Путину разделить Минобрнауки на два ведомства

Премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил разделить Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

«В частности, речь идет о том, чтобы разделить Министерство образования на два отдельных органа власти, которые будут заниматься вопросами образования», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

Он пояснил, что это будет министерство просвещения, которое займется вопросами общей образовательной деятельности – школ и среднего специального образования, и министерство науки и высшего образования, которое займется научными учреждениями и развитием науки в стране – в том числе деятельностью университетов, высших учебных заведений.

По его словам, ФАНО войдет в структуру нового министерства науки и высшего образования.

Медведев также предложил создать агентство по надзору за образованием, которое будет подчиняться правительству.

Вечером во вторник Путин проводит встречу с Медведевым, обсуждается конфигурация нового Кабинета министров.