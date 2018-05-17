Назван срок разделения Минобрнауки на два ведомства

Реорганизация Министерства образования и науки, в результате которой начнут работу два отдельных ведомства, продлится до 2019 года, сообщила замглавы Министерства Ирина Потехина.

«Мы будем разделяться финансовый год, то есть до 1 января. Думаю, что до конца финансового года мы будем этот процесс проходить», – приводит ее слова ТАСС.

Потехина добавила, что в 2019 году, вероятно, два Министерства начнут работу в нормальном режиме.

Слухи о возможном разделении Минобрнауки ходят с августа 2016 года. Тогда сообщалось, что министерство разделят на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами образования (тогда его главой прочили Ольгу Васильеву, которая позже заняла пост в «объединенном» министерстве), а другое – вопросами науки.

15 мая президент Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Указом, в частности, Минобрнауки, как и предлагал премьер Дмитрий Медведев, преобразуется в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.