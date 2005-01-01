Медведев предложил кандидата на пост вице-премьера по ОПК

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин утвердил новый состав кабмина
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным
Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира
Как остановить «запрограммированное вымирание» России
Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
О чём помалкивают наши трубадуры свободы
Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
Квантовая Россия
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Пятьдесят лет назад люди были уверены в том, что к 2018 году человечество уж наверняка полетит в дальний космос обживать открытые там пригодные для жизни планеты. Не получилось. Случилась штука не менее удивительная. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки
Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав ГазыПодробности...
Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома
Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда ТрампаПодробности...
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