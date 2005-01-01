Медведев предложил кандидата на пост вице-премьера по ОПК

Заместитель министра обороны Юрий Борисов предлагается на пост вице-премьера по ОПК, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Заместитель министра обороны Российской Федерации с 2012 года, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2013), доктор технических наук.

С 1978 года проходил службу в Вооруженных силах СССР на офицерских должностях, окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Со 2 июля 2008 года работал заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. На этой должности занимался контролем целевой программы по развитию радиоэлектроники и поддерживал разработку и внедрение спутниковой системы ГЛОНАСС.

7 мая 2018 года выдвинут на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации, курирующего вопросы развития военно-промышленного комплекса.

Женат, имеет двух сыновей.