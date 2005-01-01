Названы кандидаты на посты глав Минюста и Минздрава

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложил на посты министра юстиции и министра здравоохранения Александра Коновалова и Веронику Скворцову, возглавлявших эти ведомства и в предыдущем составе кабмина.

Путин на встрече с Медведевым сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, передает РИА «Новости».

В свою очередь Коновалов заявил, что расценивает это как доверие со стороны высшего руководства России, которое необходимо оправдывать и дальше.

«Всегда есть новые вызовы, новые вопросы, на которые надо реагировать адекватно, но генеральная линия работы оставалась всегда прежней – это верность закону, действие в строгом соответствии с законом и поиск оптимальных путей для обеспечения законных интересов и прав граждан России», – добавил он.