Министром связи и коммуникаций предложено назначить Константина Носкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту России Владимиру Путину назначить Константина Носкова главой министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Константин Носков, предложенный премьером Дмитрием Медведевым на пост главы нового министерства цифрового развития, считает необходимым разобраться с ситуацией в ведомстве.

«Надо разобраться в текущей ситуации в министерстве», – передает ТАСС слова Носкова.

Константин Юрьевич Носков родился 26 сентября 1978 года в поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области.

В 2000 году окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики (ныне в составе Московского технологического университета), в 2001 году - магистратуру Государственного университета - Высшая школа экономики (ныне Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).



В 2000–2001 годах - экономический аналитик программы «Большие деньги» телеканала НТВ.



В 2001–2004 годах - главный специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела программ экономического развития департамента программ развития экономики и сотрудничества с международными финансовыми организациями министерства экономического развития и торговли РФ.



В 2004–2008 годах - заместитель директора департамента стратегии социально-экономических реформ, заместитель директора департамента бюджетирования по результатам и сводного финансового баланса министерства экономического развития и торговли РФ.



В 2008 году - заместитель директора департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства РФ.



В 2009–2011 годах - директор департамента информационных технологий и связи правительства РФ.



30 ноября 2012 года был назначен руководителем Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.