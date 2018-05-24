Кремль не стал комментировать назначение Рогозина

В Кремле не комментируют информацию о возможном назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина на должность главы корпорации Роскосмос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не буду (комментировать). Вы знаете, мы никогда не анонсируем. Мы уже сообщаем о каких-то свершившихся фактах», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать данную информацию.

Напомним, ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин в четверг будет назначен на должность руководителя госкорпорации Роскосмос.