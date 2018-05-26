Россия и Япония договорились сотрудничать в области цифровой экономики

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ завершились подписанием 11 документов о сотрудничестве стран в различных отраслях.

Россия и Япония приняли совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики, а также совместное заявление по конкретизации плана сотрудничества между двумя государствами, передает РИА «Новости».

Также стороны утвердили совместный план действий по сотрудничеству в сфере повышения производительности, приняли меморандум по взаимодействию в строительстве, ЖКХ и городской среде с целью создания «умных городов».

Подписан рамочный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовых услуг. Кроме того, достигнута договоренность о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Японской организацией по развитию внешней торговли (QETRO).

Соглашения заключили и организации. Российская «Р-Фарм» и японская «Фудзифилм» договорились об эксклюзивном партнерстве в области высокотехнологичного медицинского оборудования.

Путин отметил, что переговоры носили «деловой, конструктивный характер». «Мы подробно обсудили состояние и перспективы российско-японских отношений, обменялись мнениями по ряду международных проблем», – сказал он.

Президент рассказал, что оба лидера приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, встретились с представителями деловых кругов и собираются в Большой театр на открытие Года Японии в России.

«Между нашими странами поддерживается постоянный политический диалог, налажено взаимодействие между отраслевыми министерствами и ведомствами, развиваются межпарламентские и межрегиональные связи. Мы добиваемся хороших результатов и в экономической сфере», – сказал Путин. По его словам, в 2017 году товарооборот между странами вырос на 14% и превысил 18 млрд долларов, увеличивается и объем накопленных японских инвестиций в России.

Путин добавил, что во время переговоров обсуждался и вопрос мирного договора. «Считаю важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран», – пояснил он.

Напомним, ранее в субботу Путин и Абэ провели переговоры в Кремле, после чего вышли на связь с экипажем МКС.

Ранее Абэ заявлял, что намерен провести с Путиным «честный и откровенный разговор» и добиться прогресса по совместной экономической деятельности на Курилах. Японское агентство Киодо передавало, что Путин счел возможным заключение мирного договора с Японией.