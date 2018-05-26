В Японии оценили настрой Путина на заключение мирного договора

Президент России Владимир Путин счел возможным заключение мирного договора с Японией через проведение совместной экономической деятельности двух стран на южных Курилах и развитие двусторонних отношений, передает Киодо.

В материале подчеркивается готовность российского президента к поиску приемлемого для обеих стран компромисса, передает РИА «Новости».

Японское агентство утверждает, что Путин допустил возможность разрешения вопроса об островах на основе Совместной декларации 1956 года, согласно которой Советский Союз готов был передать Японии два острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, однако Токио в одностороннем порядке отказался от выполнения декларации.

В статье также подчеркивается готовность России обеспечить возможность безвизового посещения островов.

Ранее премьер Японии назвал конкретную цель переговоров с Путиным.

Напомним, в феврале премьер Японии Синдзо Абэ изъявил желание после выборов российского президента посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне.