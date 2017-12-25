Премьер Японии назвал конкретную цель переговоров с Путиным

На предстоящих переговорах с российским лидером японский премьер Синдзо Абэ хочет добиться конкретного прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

«Хочу добиться конкретного прогресса по совместной экономической деятельности на северных территориях (так Токио называет южные Курильские острова – прим. ВЗГЛЯД) и вопросу посещения японскими гражданами могил предков», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Он добавил, что намерен провести с Путиным «честный и откровенный разговор».

Абэ 24-27 мая совершит визит в Санкт-Петербург и Москву. Его переговоры с российским президентом запланированы на 26 мая.

Ранее Абэ заявлял о желании в ближайшее время приступить к совместной с Россией хозяйственной деятельности на Южных Курилах.