Абэ выразил желание в ближайшее время начать совместное освоение Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с депутатом парламента Мунэо Судзуки, выступающим за развитие российско-японских отношений, заявил о желании в ближайшее время приступить к совместной с Россией хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Абэ заявил, что как можно скорее начать нужно «с того, что уже можно сделать», передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре 2016 года между Россией и Японией была достигнута договоренность по рассмотрению возможности совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.

Также ранее сообщалось о том, что Япония в 2018 году намерена продолжить активное развитие отношений с Россией.