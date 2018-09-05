В Кремле анонсировали визит Путина в Японию

В следующем году рассматривается возможность визита президента России Владимира Путина в Японию в привязке к саммиту G20, который состоится в этой стране, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Очевидно, японцы подтвердят приглашение нашему президенту нанести визит в 2019 голу в Японию, в том числе в связи с проведением церемонии закрытия перекрестных годов. Кроме того, в Японии состоится саммит «двадцатки». И мы в предварительном плане рассматриваем возможность осуществления визита в привязке к этому саммиту», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что встреча Путина и премьера Японии Синдзо Абэ состоится также на Восточном экономическом форуме. Они встретятся тет-а-тет.

«Затем – переговоры в составе делегаций, также будут на рабочем обеде, церемония подписания совместных документов и совместное заявление для СМИ, но по просьбе японской стороны без вопросов», – сказал он.

По его словам, лидеры обсудят «различные вопросы двусторонней повестки дня».

«Естественно, лидеры затронут проблематику мирного договора. Мы исходим из того, что для подписания мирного договора необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества, и для этого нужно и дальше продолжать развивать двусторонние контакты и взаимодействие по самым различным направлениям», – сказал Ушаков.

Также, отметил он, обсуждаться будет совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курилах. По этому вопросу сейчас согласовываются дорожные карты, которые касаются «реализации проектов в пяти областях».

Кроме того, лидеры обсудят ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До переговоров Путин и Абэ планируют вместе посетить завод Mazda во Владивостоке. Ожидается, что именно на этой встрече Токио подтвердит приглашение Путину посетить Японию в 2019 году.

Также Ушаков сообщил, что 11 сентября Путин встретится на полях Восточного экономического форума с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Он отметил, что беседа пройдет в узком составе – по 10 с каждой стороны.

«Потом российско-китайские переговоры (в расширенном составе), тут уже по полправительства с обеих сторон, все ключевые люди, которые занимаются двусторонним сотрудничеством», – добавил помощник президента.

По итогам переговоров будет сделано заявление для СМИ.

Встреча на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет 11–13 сентября, станет 22-й для Путина и Абэ.