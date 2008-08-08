Путин на заседании Госсовета сделал замечание министрам

Президент России Владимир Путин после 12-минутного выступления министра транспорта Евгения Дитриха на президиуме Госсовета призвал участников заседания сделать свои доклады короче и останавливаться на том, чего пока не удалось сделать. Кроме того, глава государства поймал министра на неточных данных.

«Я прошу коллег: покороче», – сказал Путин, добавив, что иначе «так до утра будем сидеть», передает ТАСС.

Кроме того, Путин не согласился с предложением министра транспорта о распределении денег. Глава государства выразил уверенность в том, что деньги от акцизов должны направляться в регионы.

Дитрих предложил «сконцентрировать дополнительно поступающие от акцизов средства в Федеральном дорожном фонде и по специальному распределению, по специальному механизму доводить их до регионов».

«Можно, конечно, и через федеральный фонд, но мы же договорились о том, что эти деньги в регионы пойдут непосредственно», – напомнил президент. «А так, через федеральный фонд вы их соберете и кто будет контролировать, куда вы их направите?» – возразил президент и резюмировал: «Поэтому я не думаю, что это хорошая идея».

Путин поручил направлять эти деньги в регионы, а контролем средств займется Федеральный дорожный фонд. «Мне кажется, так нужно сделать, а то непонятно, какие регионы что там увидят», – сказал президент. «Федеральный дорожный фонд, дай Бог ему здоровья, он все-таки должен заниматься тем, чем он должен заниматься», – добавил глава государства.

«Мы же договаривались, что деньги будут направляться в регионы, мне кажется так и нужно делать», – повторил Путин.

Президент также обратил внимание на неточность в выступлении министра транспорта, которая касалась числа авиапассажиров, перевезенных на Дальний Восток по так называемому плоскому тарифу.

«Вы сказали, что в регион перевезено по плоскому тарифу миллион. У меня другие данные: в 2017 году перевезено по плоскому тарифу 530 тыс. человек, прогноз на 2018 год – 900 тыс.», – сказал президент, потребовав уточнений. Дитрих выразил уверенность в том, что у президента самые точные данные, и, сверившись с бумагами, подтвердил, что 500 тыс. пассажиров было перевезено в 2017 году по плоским тарифам.

«Надо, чтобы мы точно понимали, каких результатов мы добиваемся в ходе практической работы», – объяснил глава государства, почему ему потребовались точные данные.

«Вы сказали, что в 2017 году перевезен миллион пассажиров, а у меня другие данные»: Путин поймал министра транспорта на неверных цифрах pic.twitter.com/7naH8glrMv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 сентября 2018 г.

Также Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину выяснить, почему ведомство не выделило деньги на производство судов для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином.

Орешкин сообщил, что он не в курсе этой ситуации.

«В чем проблема? Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить. И доложить», – приводит его слова РИА «Новости».

«Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе»: Путин раскритиковал Орешкина pic.twitter.com/1qab1iW963 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 сентября 2018 г.

Глава государства совершает рабочую поездку на Дальний Восток с 10 по 12 сентября для участия в работе четвертого Восточного экономического форума. Путин выразил озабоченность демографическими проблемами на Дальнем Востоке и назвал их решение главным приоритетом для региона.