Путин назвал главную задачу Дальнего Востока

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета выразил озабоченность демографическими проблемами на Дальнем Востоке и назвал их решение главным приоритетом для региона.

«Наш важнейший приоритет – решение демографической проблемы, стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока», – заявил Путин, передает ТАСС.

По его словам, число покидающих Дальний Восток жителей сокращается, но «фактом остается то, что люди все-таки уезжают». Так, в 2017 году из региона уехало на 17 тыс. человек больше, чем приехало. При этом отток населения Дальнего Востока происходит «на фоне экономического роста в регионе и большой потребности в кадрах».

«Людей не устраивают сегодняшние условия для жизни. Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока еще много», – пояснил Путин причины отъезда людей, передает РИА «Новости».

Он призвал комплексно решать проблему нехватки кадров в регион, которая может возникнут в будущем. В частности, президент призвал развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток.

В понедельник утром Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, где встретится с врио губернаторов и посетит Восточный экономический форум.