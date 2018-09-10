Путин заявил о поступательном развитии отношений России и Японии

Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, в том числе по линии военных ведомств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой японского правительства Синдзо Абэ.

«Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств. Развиваются отношения в сфере гуманитарных отношений. Мы запустили беспрецедентно крупные мероприятия – перекрестные годы России в Японии и Японии в России», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В рамках встречи Путин и Абэ посетили российско-японский двигателестроительный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», где их ознакомили с полным циклом производства двигателей для автомобилей Mazda и в их присутствии был запущен конвейер по производству двигателей для автомобилей.

Путин отметил, что поставки российской продукции машиностроения в Японию выросли на 90%. «Растет товарооборот. И в прошлом году вырос, и в этом году за первые шесть месяцев еще на 20%. Поставки российской продукции машиностроения выросли на 90%, а текстиля на 14% - это хорошие показатели», – сказал Путин.

В завершение Путин и Абэ оставили свои подписи на первом двигателе, который был произведен на заводе во Владивостоке.