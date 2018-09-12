Путин обозначил роль протекционизма в глобальной торговле

В мире резко набирает обороты протекционизм – это вызов для глобальной торговли, в том числе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин заявил, что в данный момент мировая экономика «все чаще сталкивается с новыми формами протекционизма, с разного рода барьерами, которые резко обострились (...) и растут непомерно», передает РИА «Новости».

«Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов», – подчеркнул российский лидер.

Во всем этом Москва видит «серьезный вызов для (...) глобальной экономики, особенно для динамичного развития АТР, для его лидерства». Президент добавил, что регион должен сохранить дух экономической свободы и предпринимательства.

Он отметил также, что Москва, приглашая зарубежных инвесторов к сотрудничеству на Дальний Восток, выступает за честную конкуренцию и взаимную выгоду, действует «на основе прагматизма, рационального смысла».

Россия стремится к росту честной конкуренции инвесторов за возможность «реализовать свои проекты на Дальнем Востоке», чтобы «побеждали лучшие деловые предложения, которые принесут высокую прибыль».

В данный момент в регионе уже работают компании из Казахстана, Индии, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии и других стран, «очень разных по своим интересам, традициям, культуре, политическому устройству, международным обязательствам и приоритетам». Однако для всех предпринимателей создаются «равные условия для успешной и эффективной (...) работы».

Глава государства выразил мнение, что для устойчивого развития АТР требуется обеспечить его безопасность, не допускать новых конфликтов и решать старые через диалог.

В ходе выступления Владимир Путин также обратился к китайским и японским партнерам, предложив вместе поработать над устранением барьеров во взаимной торговле, в том числе сельхозтоварами.

Президент подчеркнул, что готовность Японии к результативному сотрудничеству всегда получит поддержку со стороны России. Так, например, недавно был дан старт работе завода по производству автомобильных двигателей в Приморском крае.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.