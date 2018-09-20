Синдзо Абэ в третий раз возглавил правящую партию Японии

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20 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
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За что туристы все больше хвалят Крым

Крым завлекает природой, чистыми пляжами, мягким климатом и экскурсиямиФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим? Подробности...
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Почему Тарасенко не нужно идти на новые выборы в Приморье

Кампания врио губернатора Тарасенко запомнилась нелепыми фразами, но не работой с избирателямиФото: Михаил Климентьев/ТАСС
Глава Приморья переоценил свое положение, отмечают политологи, комментируя провальную кампанию Александра Тарасенко. В итоге – срыв выборов, жесткая реакция ЦИК и новое голосование, которое, вполне вероятно, пройдет уже без участия Тарасенко. Глава региона, подававший при назначении определенные надежды, не оправдал их. Как так вышло? Подробности...
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О чем мечтали погибшие в катастрофе Ил-20 в Сирии

24-летний ефрейтор Виктор Квасенков пополнил список героев сирийской войныФото: с личной страницы на vk.com
Экипаж сбитого в небе Сирии Ил-20 уже известен поименно – по крайней мере если верить утечкам в прессе. Кто были эти люди? Как жили? О чем думали и мечтали? Некоторые сведения о членах экипажа и других военных, ставших жертвой авиакатастрофы в Сирии, уже начали появляться. Однако и по поводу этого списка есть ряд вопросов. Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Дети «доктора Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Теперь блондинке с постсоветского пространства достаточно сказать: меня хотели отравить, как Скрипалей! И вот уже твои снимки в белье и без белья опубликованы в The Sun, а мир восторгается смелой дамочкой, рискнувшей стать «бывшей русской». Подробности...
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Патриотическое воспитание должно быть честным

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Патриотическое воспитание – это нормально. Но если детскую любовь к родителям не нужно «обосновывать» (рассказывать, какие мама с папой хорошие), то со страной сложнее. Любит ли наша страна своих детей так, как хочет, чтобы они любили ее? Подробности...
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Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

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        • Никакой автокефалии не будет

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          Синдзо Абэ в третий раз возглавил правящую партию Японии

          20 сентября 2018, 08:26

          Текст: Анна Инсарова

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          Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран на посту председателя правящей Либерально-демократической партии.

          Выборы председателя партии прошли в штаб-квартире партии, передает ТАСС.

          Абэ возглавил правительства страны в третий раз. Срок его полномочий продлен до 2021 года.

          Опросы, проведенные до голосования, свидетельствовали, что Абэ поддерживают 56% однопартийцев.

          Напомним, президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума с участием премьера Японии предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. В ответ Абэ высказался о принадлежности Курил.


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