Синдзо Абэ в третий раз возглавил правящую партию Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран на посту председателя правящей Либерально-демократической партии.

Выборы председателя партии прошли в штаб-квартире партии, передает ТАСС.

Абэ возглавил правительства страны в третий раз. Срок его полномочий продлен до 2021 года.

Опросы, проведенные до голосования, свидетельствовали, что Абэ поддерживают 56% однопартийцев.

Напомним, президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума с участием премьера Японии предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. В ответ Абэ высказался о принадлежности Курил.